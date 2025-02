Stellantis fa infuriare i possessori di Jeep con le pubblicità a tutto schermo

Negli USA Stellantis, il gigante automobilistico proprietario di Jeep, Dodge, Chrysler e Ram, ha iniziato a introdurre fastidiosi annunci pop-up a schermo intero sui suoi sistemi di infotainment. I proprietari di Jeep, ad esempio, si trovano a dover vedere pubblicità per la garanzia estesa di Mopar ogni volta che si fermano, anche durante il traffico o ai semafori. La pubblicità promuove i FlexCare Extended Care Premium Plans, il programma di garanzia che ha preso il posto di Mopar Vehicle Protection l’anno scorso.

Numerosi proprietari di Jeep Wrangler 4xe e Gladiator hanno segnalato online problemi simili dovuti alle pubblicità pop-up

Il messaggio non si limita a chiedere gentilmente attenzione all’automobilistica di Jeep, ma insiste per ottenerla. Recita: “I piani FlexCare Extended Care Premium, supportati dalla fabbrica, ti offrono tranquillità in caso di guasto meccanico. Premi il pulsante Chiama per parlare con uno specialista. Il contachilometri deve essere inferiore a 36.000 miglia per l’acquisto”. A quanto pare l’annuncio apparirebbe ogni volta che l’auto si ferma. Lo stesso problema è stato registrato da clienti di Wrangler, Gladiator e anche Grand Cherokee.

Come le pubblicità pop-up online, ci sono tre opzioni per chiuderla: chiamare un “specialista”, premere OK o cliccare sul piccolo pulsante X nell’angolo in alto a destra. Tuttavia, per questo proprietario, premere OK non ha fatto sparire la pubblicità, che continuava a riapparire in modo fastidioso, come un parente invadente durante le festività.

Nonostante le lamentele, Stellantis ha spiegato che gli annunci che stanno infastidendo alcuni clienti di Jeep fanno parte di un accordo con SiriusXM e ha suggerito che basta chiudere la pubblicità premendo una “X” per ignorarla. “Un temporaneo problema software ha influito sulla possibilità di rinunciare immediatamente in alcuni casi isolati, sebbene la rinuncia immediata sia lo standard per tutti i nostri messaggi in-vehicle. Il nostro team aveva già identificato e corretto l’errore e stiamo contattando direttamente il cliente per assicurarci che la questione sia completamente risolta”. Vedremo dunque che novità arriveranno dagli USA a proposito di questo fastidioso problema che coinvolge alcuni clienti di Stellantis.