Jeep Grand Cherokee e Wrangler potrebbero dire addio all’Europa

Nel 2025, la nuova Jeep Compass sarà la novità principale per la casa automobilistica americana, ma non sarà l’unico cambiamento importante sul mercato europeo. Durante l’anno arriveranno infatti anche due nuovi modelli completamente elettrici: il SUV Wagoneer S e il fuoristrada Recon. Questa novità potrebbe portare a un’importante trasformazione nella gamma Jeep, con la Wagoneer S che potrebbe sostituire l’attuale Grand Cherokee, mentre la Recon potrebbe prendere il posto della leggendaria Wrangler, anche se questa possibilità è ancora in fase di valutazione. A parlare di questi sviluppi è stato Eric Laforge, responsabile del brand in Europa, intervistato dal settimanale inglese Autocar al Salone di Bruxelles.

Jeep si prepara a dire addio in Europa a Wrangler e Grand Cherokee: al loro posto Recon e Wagoneer S

La scelta di introdurre questi nuovi modelli elettrici potrebbe comportare l’eliminazione delle due vetture più grandi, al fine di rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e aumentare la quota di veicoli a zero emissioni, senza però lasciare scoperto il segmento alto del mercato. “Non è ancora deciso, ma Recon sarà una valida alternativa a Wrangler”, ha detto Laforge. “Recon è un fratello minore di Wrangler e può fare molto fuoristrada, anche se il re delle montagne rimane Wrangler”. Jeep si sta ora preparando al lancio della nuova Compass, che come l’Avenger sarà progettata, realizzata e prodotta in Europa.

A differenza dell’Avenger, verrà esportata in altri mercati e costruita anche in altre fabbriche globali. Tuttavia, l’importanza e l’opportunità dell’auto in Europa sono il motivo per cui Jeep ha scelto di svilupparla qui. “Abbiamo grandi aspettative per questa ‘seconda tappa’ per rafforzare Jeep in Europa”, ha detto Laforge riferendosi alla Compass. “Abbiamo una competenza nello sviluppo di auto compatte in Europa. Siamo credibili qui e possiamo proporre la nostra offerta al resto del mondo”.

Laforge ha confermato che l’auto offrirà diverse opzioni di propulsione, tra cui quella elettrica e quella ibrida. Ha aggiunto che la nuova Compass sarà anche leggermente più grande del modello attuale. Ciò creerà una certa distanza tra essa e l’Avenger per creare più spazio per la sostituzione dell’auto che si trova tra questa coppia: la Renegade. Un sostituto del Renegade non arriverà prima del 2026, ma Laforge ha affermato che sarà multi-energia come l’Avenger e il Compass.

Nonostante il focus recente sui modelli più piccoli, Eric Laforge ha sottolineato l’impegno di Jeep nel mantenere la sua posizione di leadership come marchio in grado di affrontare ogni tipo di terreno all’interno dei segmenti in cui opera. Sebbene ciò non implichi necessariamente che tutte le Jeep siano dei veicoli fuoristrada estremi, riflette comunque l’intenzione del marchio di offrire veicoli a trazione integrale che garantiscano sicurezza e stabilità in qualsiasi condizione. Un esempio tangibile del successo di Jeep in Europa è rappresentato dal modello Avenger, che ha registrato ben 140.000 unità vendute in tutta Europa nel corso di quasi due anni dalla sua nomina come Auto dell’Anno 2023. Questo modello ora costituisce circa il 50% delle vendite totali di Jeep nel continente, contribuendo al raggiungimento di una quota di mercato del marchio che si attesta intorno all’1%.