Alfa Romeo: possiamo parlare di un vero effetto Junior nelle vendite?

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi il 2025 sembra essere iniziato con il verso giusto per Alfa Romeo che ha visto aumentare le sue immatricolazioni in maniera evidente rispetto al primo mese dello scorso anno. Il merito di questa crescita va soprattutto al SUV compatto Junior ultimo arrivato nella gamma della casa automobilistica del Biscione che ha già ottenuto oltre 22 mila ordini da quando è arrivato sul mercato.

L’effetto Junior sulle vendite di Alfa Romeo potrebbe continuare per tutto il 2025

Non a caso c’è chi comincia a parlare di “effetto Junior” sulle vendite di Alfa Romeo che potrebbero continuare a crescere nell’arco di tutto il 2025. “Al Salone Internazionale dell’Automobile di Bruxelles ho condiviso l’obiettivo ottimistico di 20.000 unità di Junior entro la fine di gennaio “, ha spiegato Santo Ficili, numero uno di Alfa Romeo.

“Per me, quindi, il superamento delle aspettative non può che rappresentare una conferma dell’avanzamento del progetto e dell’eccellente lavoro della nostra rete di concessionari. Ringraziando tutti coloro che fino ad oggi hanno scelto la Junior, volgiamo ora lo sguardo al suo debutto in Giappone e Australia, dove avrà il compito di supportare con la sua ondata di novità l’intera gamma – composta da Giulia, Stelvio e Tonale, già disponibili presso le concessionarie Alfa Romeo”.

Le cose per Alfa Romeo e nella fattispecie per Junior non potranno che migliorare nel corso delle prossime settimane mano mano che in tutti i mercati sarà disponibile la nuova versione ibrida Q4 che potrebbe far aumentare ulteriormente l’appeal del modello sul mercato.

Tra i mercati in cui la situazione sembra essere migliorata parecchio segnaliamo la Francia dove Alfa Romeo ha ottenuto la sua migliore performance di inizio anno dal 2012 , un successo in gran parte attribuito al suo nuovo modello Junior. Junior domina il mercato francese delle vendite ai privati ​​nel segmento B-SUV Premium. Si classifica inoltre al primo posto nelle vendite di motori ibridi e 100% elettrici, consolidando la sua posizione di leadership in questi segmenti chiave.