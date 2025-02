Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: al via gli ordini in Italia

A poche settimane dalla sua anteprima mondiale al Bruxelles Motor Show 2025, la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 torna sotto i riflettori con l’apertura ufficiale degli ordini. Gli appassionati potranno prenotarla presso tutti gli showroom Alfa Romeo in Italia oppure attraverso il sito ufficiale www.alfaromeo.it. Questo modello si distingue nel segmento delle compatte premium, essendo l’unico a offrire una variante a trazione integrale Q4 con gestione automatizzata dell’asse posteriore.

Con l’introduzione della versione Ibrida Q4, la gamma della Junior si amplia ulteriormente, diventando la più completa della categoria. I clienti possono scegliere tra diverse configurazioni: la Junior, perfetta per un’esperienza di guida sportiva nel quotidiano; la Junior Veloce, che punta su performance elevate; e la nuova Ibrida Q4, pensata per garantire la massima sicurezza e prestazioni ottimali in qualsiasi condizione, specialmente su fondi a bassa aderenza.

La trazione integrale rappresenta un elemento chiave per un marchio premium come Alfa Romeo, e la tecnologia Power Looping Technology assicura la continuità della trazione integrale anche quando il livello della batteria è basso, garantendo efficienza e prestazioni senza compromessi.

La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è equipaggiata con un avanzato sistema ibrido a 48V, che combina un motore turbo benzina da 1,2 litri e 145 CV con due propulsori elettrici da 21 kW ciascuno. La configurazione prevede un motore elettrico integrato sull’asse anteriore, posizionato all’interno del cambio automatico a doppia frizione a 6 marce, e un secondo motore elettrico montato sull’asse posteriore, il quale assicura la trazione senza alcun collegamento meccanico tra i due assi.

Questa tecnologia permette una distribuzione intelligente della coppia e garantisce un’aderenza ottimale in qualsiasi condizione di guida. Il motore elettrico posteriore, grazie a un riduttore, amplifica la coppia fino a 1900 Nm sulle ruote posteriori, migliorando la stabilità e l’aderenza su superfici difficili. Il risultato è un’esperienza di guida dinamica, sicura e confortevole, ideale per affrontare con disinvoltura anche strade innevate o percorsi impegnativi.

Grazie a queste caratteristiche, la Junior Ibrida Q4 si rivolge a un’ampia gamma di automobilisti: dagli appassionati di sport all’aria aperta ai guidatori che necessitano di un’auto versatile e sicura in ogni condizione climatica. La sua capacità di adattarsi sia al contesto urbano sia ai terreni più impegnativi la rende una scelta perfetta non solo per l’uso privato, ma anche per le flotte aziendali e i professionisti che cercano un veicolo affidabile e performante.

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è dotata dell’esclusivo selettore DNA, che permette al guidatore di personalizzare le prestazioni in base alle diverse situazioni di guida. La modalità Dynamic esalta la sportività della vettura, garantendo reattività e massima potenza, mentre la modalità Natural offre un equilibrio perfetto tra comfort ed efficienza per l’uso quotidiano. La modalità Q4 entra in gioco quando l’aderenza è ridotta, assicurando maggiore sicurezza e stabilità, mentre la modalità Advanced Efficiency è progettata per ottimizzare i consumi e migliorare l’efficienza energetica.

A completare l’esperienza di guida contribuiscono le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, progettate per offrire comfort e migliorare la tenuta di strada. Il sistema Q4 si attiva automaticamente in base alla pendenza e alle condizioni di aderenza, mantenendo sempre disponibile la trazione integrale grazie alla Power Looping Technology, che assicura prestazioni ottimali anche con un basso livello di carica della batteria.

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 sfoggia un design raffinato e sportivo, con dettagli esclusivi come la reinterpretazione dello scudetto “Leggenda”, i fari Full LED e i cerchi in lega “Petali” da 18”. L’abitacolo si distingue per finiture premium, con un volante in pelle, sedili Spiga riscaldati in vinile e tessuto, regolazione elettrica con massaggio per il guidatore e regolazione manuale a 6 vie per il passeggero.

L’infotainment da 10.25” con navigazione, l’impianto audio a 6 altoparlanti, la pedaliera e le soglie porta in alluminio esaltano l’ambiente interno, mentre l’illuminazione ambientale a 8 colori valorizza le bocchette d’aria, il tunnel centrale e l’iconico Cannocchiale. Sul fronte tecnologico, la Junior Ibrida Q4 offre di serie guida autonoma di livello 2, telecamera posteriore a 180°, portellone elettrico hands free e sistema keyless con proximity access, confermando il perfetto connubio tra innovazione e piacere di guida. Infine, segnaliamo che è già possibile guidare la nuova Junior Ibrida Q4 grazie a un’esclusiva offerta finanziaria, con una rata mensile di 300€ e un Prezzo Promo di 36.672 €.