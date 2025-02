Fiat Titano prodotto in Argentina avrà un nuovo motore 2.2 Turbo Diesel

Stellantis sta ultimando in Sud America i test con il Fiat Titano 2026 in vista del debutto del pick-up nel primo trimestre. Secondo quanto trapela dal Brasile la produzione di unità commerciali è già iniziata nello stabilimento di Córdoba, in Argentina. Il motore 2.2 Turbodiesel è lo stesso che equipaggia già il Ram Rampage, il Toro e i veicoli commerciali Scudo, Expert e Jumpy. Il motore 2.2 Turbodiesel eroga 200 CV di potenza e 45,9 kgfm di coppia. Nella versione base Endurance, il cambio è sempre manuale a sei marce. Il cambio automatico a sei marce lascia il posto a un cambio a otto marce.

Anche Fiat Titano la cui produzione in Argentina è partita disporrà del motore 2.2 Turbodiesel di Stellantis

Il pick-up rimarrà disponibile nelle versioni con trazione 4×2, 4×4 e 4×4 a trazione ridotta. Il prototipo recentemente avvistato è una versione pre-serie del Fiat Titano 2026, con una nuova verniciatura grigia. Sebbene la parte anteriore sia ampiamente camuffata, non ci saranno modifiche estetiche significative. L’unica modifica visibile riguarda il radar del sistema ADAS, ora posizionato nella presa d’aria inferiore. Il Titano 2026 e la Peugeot Landtrek presenteranno aggiornamenti sugli interni, come una nuova leva del cambio e un volante con comandi integrati per i sistemi ADAS. Tra le principali caratteristiche del pick-up ci saranno la frenata automatica di emergenza, il cruise control adattivo (ACC), l’avviso di angolo cieco e altre tecnologie di assistenza alla guida.

Fiat Titano 2026 continuerà a essere equipaggiata, a partire dalla versione base, con sei airbag, freni ABS con EBD, sistema di fissaggio ISOFIX per i seggiolini dei bambini, controllo della trazione e della stabilità, tra gli altri elementi. l pick-up sarà inoltre dotato di freni a disco su tutte e quattro le ruote. Altre modifiche includono l’adozione del servosterzo elettrico, un nuovo quadro strumenti digitale e un centro multimediale aggiornato con mirroring wireless per Apple Carplay. La Titano prodotta in Argentina continuerà ad essere venduta nelle versioni Endurance, Volcano e Ranch.

Anche Ram avrà la sua versione del pick-up. Il nome di battesimo sarà 1200. Il pick-up avrà finiture più raffinate e nuove funzionalità tecnologiche e di connettività. Il Ram 1200 verrà lanciato nell’ultimo trimestre di quest’anno.