Fiat Toro ottiene un nuovo motore Turbodiesel 2.2 Multijet

Il pickup Fiat Toro, che in Brasile si è consolidato come leader nel segmento dei pick-up di medie dimensioni, rappresenta un punto di riferimento perfetto per chi cerca una combinazione di praticità urbana e la possibilità di affrontare avventure all’aperto. Con il suo design versatile e la capacità di adattarsi a diverse esigenze, il Toro continua ad evolversi, aggiungendo nuove opzioni per migliorare ulteriormente le prestazioni e l’efficienza. Una delle novità più rilevanti è l’introduzione del motore Multijet 2.2 Turbodiesel, che viene proposto nelle versioni Volcano e Ranch del veicolo.

Nuovo motore Multijet 2.2 Turbodiesel per il pickup Fiat Toro in Brasile

Questo motore, molto atteso, è un vero e proprio miglioramento rispetto alla versione precedente, in grado di erogare una potenza di 200 CV e una coppia di 450 Nm, con un notevole incremento rispetto ai modelli precedenti: la potenza aumenta del 18 per cento, mentre la coppia cresce del 29 per cento. Questi aumenti significativi si traducono in prestazioni decisamente superiori su tutti i tipi di terreno, permettendo al Fiat Toro di affrontare senza difficoltà strade sterrate e percorsi impegnativi.

Inoltre, questa maggiore potenza non compromette il comfort di guida: il motore consente di mantenere una velocità di 120 km/h con un regime di rotazione inferiore a 1500 giri/min, favorendo un’esperienza di guida più fluida, silenziosa e meno dispendiosa in termini di carburante. In questo modo, il Fiat Toro non solo offre prestazioni elevate, ma consente anche un risparmio significativo e un maggiore piacere di guida, adattandosi perfettamente sia alla vita cittadina che alle escursioni fuori strada.

Dunque per Fiat Toro ancora una novità molto interessante che lo rende un modello appetibile anche per l’Europa. Non a caso sono in molti a domandarsi se un giorno vedremo anche dalle nostre parti questo veicolo di Fiat che in Sud America da anni ottiene un grandissimo successo.