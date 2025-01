Ram Rampage diventa ancora più moderno e sicuro con ADAS livello 2

Ram Rampage, il primo modello di Ram sviluppato fuori dagli Stati Uniti e divenuto un successo di pubblico e critica, presenta nel 2025 una novità che lo rende ancora più moderno, completo e sicuro: le versioni Rebel e Laramie, entrambe dotate del motore 2.0 turbo benzina da 272 cavalli e il recentemente introdotto 2.2 turbodiesel da 200 cavalli, oltre alla versione R/T 2.0 turbo benzina, che ora offre di serie il set di sistemi Sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di livello 2.

Con l’aggiunta dell’ADA (assistente alla guida attiva), che combina l’uso del Lane Centering e dell’ACC (pilota automatico adattivo), Ram Rampage è ora in grado di affrontare autonomamente diverse curve su strade segnalate mantenendo una velocità predefinita. In questo modo la ripresa viene promossa al livello 2 di autonomia dei sistemi avanzati di assistenza alla guida. Oltre alle curve di contorno, in scenari specifici è possibile accelerare e frenare anche senza l’intervento del conducente. Gli ausili, nel rispetto della normativa vigente, impongono al conducente di tenere le mani sul volante e di prestare attenzione alla strada, diventando un ulteriore livello di sicurezza e comfort per la Rampage durante il suo utilizzo. Per consentire il rilevamento delle mani del conducente, è stato incorporato un nuovo volante con rivestimento premium, con perforazioni nella versione R/T.

Dopo il successo del modello sin dal suo lancio, Ram continua a introdurre funzionalità che elevano ulteriormente il livello della Ram Rampage e soddisfano le richieste dei clienti. Recentemente, il modello è stato dotato del nuovo motore 2.2 Turbodiesel per le versioni Rebel e Laramie. Con 4 cilindri in linea e 2.184 cm³, il motore eroga 200 CV di potenza a 3.500 giri al minuto e 450 Nm (45,9 kgfm) di coppia a 1.500 giri al minuto.

Altra novità recente per Ram Rampage è stata l’introduzione della versione Big Horn, che è diventata la nuova porta d’accesso all’universo Ram senza rinunciare alla raffinatezza e ad un ampio elenco di dotazioni di serie, marchio di fabbrica del produttore.

Il lavoro continuo su un progetto già destinato al successo ha dato i suoi frutti per Ram, che nel 2024 ha ottenuto una performance di vendita storica, registrando il miglior risultato annuale dal suo arrivo in Brasile. La sola Ram Rampage ha venduto più di 23.600 unità lo scorso anno. Il successo del modello si è concretizzato anche nel riconoscimento dei media specializzati: sono stati 12 i trofei nel 2024, con particolare attenzione ai risultati ottenuti presso UOL Carros, Estádão Mobility Award e Os Eleitos da Quatro Rodas.