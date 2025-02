Novitec Ferrari 296 GTS N-Largo: tuning energizzante | Video

La Novitec Ferrari 296 GTS N-Largo è l’interpretazione scoperta dell’analogo tuning eseguito qualche tempo fa dal noto elaboratore tedesco sulla versione GTB dello stesso modello. Il tutto in forma autonoma e senza il cappello ufficiale della casa di Maranello, che si appresta a presentare la Versione Speciale della sua berlinetta compatta a motore posteriore centrale.

Il debutto della nuova “rossa” è previsto per fine aprile, quando gli appassionati potranno giovarsi delle varianti chiuse e scoperte più incisive di questa famiglia a sei cilindri. In attesa di conoscere la loro scheda tecnica e i loro dati prestazionali, resi ancora più tonici dalla superiore potenza e dalla maggiore leggerezza conferita al modello dagli ingegneri del “cavallino rampante”, ci occupiamo della versione elaborata dal tuner tedesco.

Foto Novitec

La Ferrari 296 GTS N-Largo di Novitec è una supercar senza tetto, con lo stile da hypercar. Tale effetto deriva dal nuovo e vistoso body kit in fibra di carbonio, firmato da Vittorio Strosek, che aggiunge note di aggressività e larghezza al corpo, a scapito dell’eleganza. Bisogna dire, ad onor del vero, che altri tuner hanno fatto peggio, molto peggio. Questo non basta a perdonare il peccato visivo, ma lo rende, in un certo senso, più lieve, anche se resta l’eresia.

Del pacchetto fanno parte i nuovi cerchi, le molle ribassate e un nuovo impianto di scarico. Il sistema di sollevamento opzionale rende più fruibile il mezzo in condizioni stradali non perfette, dando allo splitter anteriore in materiali compositi la possibilità di sopravvivere anche nel passaggio su certi dossi urbani, eseguiti in modo approssimativo.

Foto Novitec

La potenza combinata del gruppo propulsivo PHEV è cresciuta a 856 cavalli, dagli 830 iniziali. Probabilmente la Versione Speciale farà meglio anche su questo fronte, ma pure qui l’incremento energetico è stato sostanzioso. Nella carrozzeria si registra un fiorire di prese d’aria aggiuntive, spoiler maggiorati e appendici aerodinamiche, che sporcano la purezza grafica dell’esecuzione di Flavio Manzoni.

La Ferrari 296 GTS N-Largo di Novitec, per le trasformazioni, fa uso di ingredienti ad alto indice di qualità. Nel suo corpo si registra infatti un trionfo di materiali compositi. Anche gli interni sono stati rivisti, con ampie possibilità di personalizzazione offerte alla scelta dei committenti. Il sound sembra feroce come l’aspetto del modello, per aumentare il racing feeling, specie a bordo.

L’aggiornamento dello scarico può essere realizzato in Inconel con placcatura in oro fino a 999, che porta a doppi terminali decorati con anelli in fibra di carbonio opzionali. Come dicevamo, il motore V6 biturbo da 2.9 litri della Ferrari 296 GTS, nella versione tuning di Novitec, registra un incremento di potenza di circa 30 cavalli, mentre la componente elettrica è stata lasciata inalterata. Solo 15 gli esemplari previsti. A voi il video.

Fonte | Carscoops