La Ferrari 296 VS potrebbe essere presentata ad aprile

Sappiamo già da qualche mese che il 2025 del Costruttore del Cavallino Rampante sarà interessato da quattro nuovi modelli che andranno introdurre aggiornamenti e nuove prerogative alla gamma a marchio Ferrari. La Ferrari 296 VS, dove VS indica semplicemente Versione Speciale, rientra fra questi nuovi modelli attesi tra le file di Maranello.

Ci sono però alcune interessanti novità che coinvolgono proprio la Ferrari 296 VS, nota anche con la denominazione di progetto F171; quelle relative ad alcune indiscrezioni sulla effettiva data di presentazione di questo modello. La Ferrari 296 GTB adotta un propulsore V6 biturbo da 2,9 litri di cilindrata, capace di 819 cavalli di potenza e 740 Nm di coppia. Tuttavia sono tanti i proprietari di questo modello che hanno chiesto a gran voce una variante dotata di valori prestazionali ancora maggiori. Sarebbe questo il caso della prossima Ferrari 296 VS, modello che dovrebbe fungere da successore “spirituale” delle apprezzate 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale e 488 Pista.

La presentazione della prossima Ferrari 296 VS dovrebbe avvenire a fine aprile prossimo

Secondo alcun indiscrezioni comparse sul noto forum FerrariChat, sembrerebbe che la presentazione della prossima Ferrari 296 VS sia stata fissata il prossimo 29 aprile. Allo stesso tempo, sulla base di alcuni modelli camuffati che girano da tempo a Maranello, pare che l’ispirazione dello stile definitivo vada ricercata nella nuova Ferrari F80. Dall’ultima hypercar del Cavallino Rampante erediterebbe anche alcuni dettagli, a cominciare dai cerchi ruota, mentre come già visto sulla nuova 12Cilindri al posteriore dovrebbe presentare due flap attivi per incrementare i valori di deportanza sulla sezione posteriore e anche per migliorare le performance in frenata.

Allo stesso tempo, davanti verrà introdotta una sezione frontale rivista nella parte bassa con l’adozione di alette alle estremità e di uno splitter rivisto per migliorare l’aerodinamica anche sull’asse posteriore. Altre immagini ci hanno mostrato pure l’introduzione di minigonne riviste con una differente concezione costruttiva, utile per adattarsi ai nuovi riferimenti aerodinamici previsti all’anteriore e al posteriore.

Ulteriori miglioramenti disponibili sulla prossima Ferrari 296 VS vanno ricercati in un nuovo sistema di scarico, in accordo con una revisione costruttiva del diffusore posteriore. Altre prerogative dovrebbero essere quelle legate al miglioramento del peso alla bilancia; la 296 VS dovrebbe risultare meno pesante rispetto alla più tradizionale 296 GTB. Secondo quanto si apprende ancora da FerrariChat, pare che la Ferrari 296 VS disporrà anche di una variante in edizione limitata che introdurrà livree utilizzate da Ferrari in gara. In termini di prezzo ci aspettiamo un innalzamento del listino rispetto alla variante tradizionale, sebbene al momento non si conosce nient’altro.