Ferrari 296 GTB: trasformazione estrema con il kit N-Largo di Novitec

Ferrari 296 GTB è una delle supercar più desiderate tra quelle presenti nella gamma della casa automobilistica del cavallino rampante. A proposito di questo modello oggi vi segnaliamo che la vettura ha ricevuto un nuovo pacchetto dagli specialisti tedeschi del tuning di Novitec, molto più esclusivo del precedente. Perché questo è uno di quelli che impressionano a prima vista, ed è il risultato delle richieste dei clienti più esigenti.

Ecco la nuova Novitec Ferrari 296 GTB N-Largo di Novitec

Si tratta di un kit widebody che allunga la Ferrari 296 GTB e incorpora elementi di stile di diverse altre Ferrari. Il kit N-Largo include uno scarico Novitec attivo (opzionalmente realizzato in Inconel con placcatura in oro fino 999), convertitori catalitici ad alto flusso e una messa a punto che può aumentare la potenza complessiva del V6 ibrido a 868 cavalli, un aumento di 38 cavalli.

Questo incremento di potenza, unito alla regolazione elettronica delle valvole a farfalla sugli scarichi, permette di personalizzare il sound della vettura, offrendo un’esperienza di guida unica e coinvolgente. La combinazione di potenza estrema e il suono regolabile fa di questa Ferrari un capolavoro di ingegneria e design, capace di lasciare un’impronta indelebile sia in termini di prestazioni che di presenza scenica.

La parte anteriore della Ferrari 296 GTB modificata da Novitec con il kit N-Largo dispone di una presa d’aria centrale inferiore scavata, che contribuisce a migliorare l’aerodinamica e il raffreddamento della super car del cavallino rampante. Ai lati, le prese d’aria inferiori hanno nuove aperture su entrambe le estremità, che attirano l’attenzione verso le ruote e presentano una presa d’aria verticale che accentua la forma sinuosa e particolare della vettura della casa di Maranello.

Tutto ciò guida il flusso d’aria sui cerchi NF11 NL da 21/22 pollici, realizzati in collaborazione con Vossen. Inoltre, i parafanghi sono stati allargati e dotati di prese d’aria a persiana in fibra di carbonio a vista. Naturalmente questo finisce per migliorare e non di poco l’efficienza aerodinamica del veicolo e conferendo un look ancora più aggressivo e sportivo alla super car.

Ferrari 296 GTB modificata da Novitec, nella sua edizione limitata N-Largo, dispone inoltre di speciali molle sportive, che abbassano l’assetto della vettura di 35 mm. Questo abbassamento finisce per darle un aspetto ancora più aggressivo oltre a migliorare le prestazioni aerodinamiche. Ovviamente si potrebbe verificare qualche problema quando l’auto percorre strade più tortuose.

Per risolvere il problema Novitec offre un’opzione di sistema di sollevamento idraulico per l’asse anteriore. Questo sistema permette di sollevare l’avantreno di 40 mm, consentendo di superare ostacoli senza compromettere l’integrità della vettura o l’esperienza di guida. Questa combinazione di prestazioni estreme e praticità rende la N-Largo una supercar che non solo eccelle in pista, ma può anche essere guidata con sicurezza su strade urbane.

Naturalmente, anche gli interni dela Ferrari 296 GTB possono essere rimodellati con l’ampio pacchetto di materiali del tuner. Ricordiamo infine che Novitec produrrà solo 15 unità di questa versione esclusiva della super car della Ferrari.