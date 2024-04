Peugeot 9X8 2024: alla 6 Ore di Imola il debutto in gara

Peugeot 9X8 2024 è stata presentata il 25 marzo, dopo una sessione di test di resistenza sul circuito spagnolo di Motorland Aragón. Dalla sua prima sessione in pista, all’inizio di dicembre 2023, ha percorso circa 8.000 km. Un ulteriore lavoro di rafforzamento sul banco di prova ha inoltre contribuito ad aumentare l’affidabilità di alcuni componenti meccanici, come la trasmissione.

Alla 6 ore di Imola avverrà il debutto in pista della Peugeot 9X8 2024

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport ha dichiarato: “I nostri team di progettazione e operativi hanno fatto un ottimo lavoro per garantire il rispetto del nostro programma sportivo 2023 durante lo sviluppo della nuova Peugeot 9X8 2024. Ciò è particolarmente importante dato che le specifiche sono cambiate durante l’anno, per tenere conto tutto ciò che abbiamo imparato in termini di affidabilità e aerodinamica, nonché la conoscenza acquisita sui nuovi pneumatici che testiamo da metà 2023 su un veicolo di prova”.

“Penso che la vettura sia pronta per la gara di Imola,” ha aggiunto Olivier Jansonnie. “È una pista che non è mai stata utilizzata nelle competizioni FIA WEC e che non conosciamo molto bene. Non abbiamo fatto alcun test su questa pista, ma in Qatar era lo stesso e lì eravamo veloci, quindi non sono troppo preoccupato. Lavorando al simulatore abbiamo visto che Imola è una pista ad alto carico aerodinamico.”

Il Team Peugeot TotalEnergies potrebbe dirigersi verso l’ignoto in Emilia-Romagna, ma il team sta cercando di rimettersi in piedi dopo un fine settimana deludente in Qatar, dove una cattiva gestione a seguito di una sfortunata serie di eventi ha portato la vettura n. 93 a fermarsi in pista. Tuttavia, avvicinandosi al secondo posto, la Peugeot 9X8 2024 ha dimostrato di essere una vettura competitiva.

“A differenza della 9X8 del 2023, dove abbiamo avuto il tempo di mettere a punto le impostazioni e ottenere il massimo dall’auto, abbiamo ancora molto da imparare sulla Peugeot 9X8 del 2024. Sappiamo che l’auto è più veloce, anche se è ancora difficile farsi una idea esatta”.

La 9X8 2024 con nuove colorazioni ispirate alla “testa di leone” debutterà nella tappa italiana del WEC. In questa occasione, i designer della casa francese hanno sviluppato una livrea identica per la Peugeot 508 PSE. Fin dall’inizio del programma WEC, il brand di Stellantis ha creato un forte legame estetico tra l’hypercar e i modelli di serie del Marchio. Questo chiaro legame tra l’hypercar e i modelli di serie Peugeot si riflette in alcuni elementi stilistici come la firma luminosa, lo stemma sulla griglia anteriore e il colore dominante della vernice (Grigio Selenio nel 2022 e Bianco Okenite nel 2024).

Per mantenere uno stretto legame tra il design della 9X8 e le vetture di serie del marchio, i team di Design Peugeot hanno deciso di utilizzare la stessa livrea sulla 508 PSE. La vettura di serie sarà presentata con una nuova livrea nella FanZone del circuito di Imola nel primo round del campionato, che si disputerà in Europa dal 19 al 21 aprile.