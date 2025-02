Jeep Avenger: anche a gennaio si conferma SUV leader in Italia

Secondo l’analisi condotta da Dataforce, anche l’inizio del 2025 vede Jeep Avenger confermarsi come un autentico punto di riferimento nel panorama automobilistico italiano. Il modello continua a mantenere un ruolo di primo piano, ribadendo il successo ottenuto nel corso del 2024. A gennaio, Avenger è stato nuovamente il SUV più venduto in Italia, rafforzando la sua posizione di leader indiscusso nel segmento e consolidando il dominio già evidenziato nei dodici mesi precedenti.

Ma i successi di Avenger non si fermano qui: il primo SUV completamente elettrico del brand Jeep si distingue anche nel settore dell’elettrificazione, confermandosi come il B-SUV a zero emissioni più acquistato nel nostro Paese. Inoltre, il modello conquista il terzo posto nella classifica generale delle auto più vendute in Italia, un risultato che dimostra l’ampio consenso ottenuto presso i consumatori e il forte apprezzamento per la sua combinazione di tecnologia, prestazioni e sostenibilità.

Uno degli elementi chiave che ha contribuito al successo di Jeep Avenger è la sua ampia gamma di motorizzazioni, progettata per garantire la massima libertà di scelta, un valore fondamentale per il brand Jeep. Jeep Avenger è il primo SUV 100% elettrico del marchio, ma è disponibile anche in diverse varianti: una versione con motore benzina 1.2 da 100 CV con cambio manuale, un’opzione e-Hybrid con cambio automatico per un’efficienza ottimizzata e una versione 4xe a trazione integrale con 136 CV, perfetta per affrontare ogni tipo di terreno.

Jeep Avenger 4xe ha debuttato con l’esclusiva serie speciale The North Face Edition, prodotta in soli 4.806 esemplari, un numero simbolico che richiama l’altezza del Monte Bianco. Questa edizione limitata combina materiali resistenti, soluzioni tecnologiche avanzate ed elementi di design distintivi come le finiture Summit Gold e i motivi topografici, sottolineando il legame tra Jeep, l’avventura e la bellezza della natura.

Jeep continua a essere protagonista della transizione verso una mobilità più sostenibile. Avenger si posiziona come il quarto modello 100% elettrico più venduto in assoluto, mentre la Renegade 4xe si distingue nel segmento plug-in hybrid, conquistando il secondo posto tra le preferenze degli automobilisti italiani. Grazie a questi successi, Jeep consolida la sua presenza nella top ten delle auto più vendute, con una quota di mercato del 4,4% a gennaio. Un inizio d’anno che conferma la leadership del marchio e il suo impegno costante nell’offrire soluzioni di mobilità all’avanguardia e sempre più ecosostenibili.