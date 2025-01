Jeep Avenger The North Face Edition: anteprima tedesca al “2025 Motor Show” di Erfurt

Il marchio Jeep presenta per la prima volta al pubblico tedesco Jeep Avenger nell’esclusiva The North Face Edition alla fiera automobilistica di Erfurt 2025. I visitatori dell’area espositiva Automobile Peter GmbH (Stand 1-201) avranno l’opportunità di scoprire di più sulla versione top dell’Avenger fino a domenica.

La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition è il risultato di una collaborazione tra i team di design di entrambi i marchi, che hanno lavorato a questo progetto per oltre due anni. Hanno combinato elementi iconici con i giusti materiali strategicamente posizionati e un design funzionale che incorpora toni neutri e mimetici che riflettono l’ambiente naturale. Il risultato di questo approccio unico è un prodotto che incarna perfettamente la filosofia dell’esplorazione ecosostenibile, combinando estetica e avventura.

L’innovativo propulsore della Jeep Avenger 4xe combina perfettamente l’efficienza ibrida con la tecnologia AWD all’avanguardia. Al centro c’è un sistema ibrido da 48 V con un potente motore turbo da 1,2 litri che produce 100 kW (136 CV), abbinato a due motori elettrici da 21 kW sugli assi anteriore e posteriore. Questa configurazione offre la trazione integrale ed è abbinata a un cambio automatico a doppia frizione a 6 marce, che consente al veicolo di eseguire determinate manovre di guida a basse velocità in modo completamente elettrico.

L’Avenger 4xe raggiunge una potenza massima di 100 kW (136 CV) e una velocità massima di 194 km/h – 10 km/h più veloce della versione E-Hybrid. Accelera da 0 a 100 km/h in soli 9,5 secondi. Il propulsore 4xe è il più potente della gamma ibrida Avenger. Offre 26 kW (36 CV) e 25 Nm di coppia in più rispetto all’e-Hybrid FWD, con conseguente accelerazione più rapida e velocità massima più elevata, mentre le emissioni di CO2 aumentano solo leggermente.

Oltre alle prestazioni pure, le capacità dell’Avenger 4xe sono ulteriormente migliorate dalle sue superiori capacità fuoristrada. Con angoli fuoristrada migliorati, 10 mm aggiuntivi di altezza da terra e una profondità di guado fino a 400 mm, è più robusto e versatile rispetto al modello a trazione anteriore. La trazione integrale offre una trazione superiore su una varietà di terreni, garantendo che l’Avenger 4xe sia pronto per qualsiasi avventura.

La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition sarà prodotta in un’edizione limitata di 4.806 unità, un numero simbolico che riflette l’altezza del Monte Bianco, la montagna più alta d’Europa. Il design dell’Avenger 4xe riflette le forme e le caratteristiche drammatiche di questa vetta iconica e rende omaggio alla potenza e all’eleganza del paesaggio montano. Questa attenzione ai dettagli non si estende solo al veicolo stesso. Jeep e The North Face hanno anche creato uno speciale pacchetto di benvenuto per gli acquirenti: The North Face Explore Pack, che include una tenda, una borsa e una bottiglia d’acqua, il tutto con sé. i loghi dei due marchi. Il caratteristico colore Summit Gold, un cenno all’iconica tonalità di The North Face, è una caratteristica distintiva e riconoscibile della collaborazione.