ASI in pista 2025: programma e curiosità sull’evento per auto storiche

Si avvicina l’appuntamento con “ASI in Pista Spring Experience“, che raddoppia l’ormai noto format dell’Automotoclub Storico Italiano, sempre attivo nell’organizzazione di eventi per veicoli classici. La data da segnare in agenda è quella di domenica 9 marzo, quando le auto storiche, sportive e da competizione, entreranno in scena sul circuito “Tazio Nuvolari” di Cervesina (PV), per un emozionante track day, nel segno del romanticismo.

Nella particolare cornice ambientale, i protagonisti della kermesse motoristica avranno modo di godere in piena sicurezza delle emozioni concesse dai loro gioielli che, tra i cordoli, potranno essere spinti verso livelli prestazionali non accessibili sulle strade ordinarie, per i limiti imposti dalle leggi e dal buonsenso.

“ASI in Pista Spring Experience” sarà destinato ad auto storiche sportive costruite fino al 2005 e a vetture da competizione con oltre 30 anni di vita sulle spalle, suddivise nelle categorie Turismo, Formula, Sport Prototipi e Rally. Si può immaginare un parterre da mille e una notte, capace di stimolare felicemente le corde emotive degli appassionati, con mezzi per tutti i gusti.

Prevista anche una sessione speciale di omologazione, per il rilascio dei certificati dell’Automotoclub Storico Italiano (Rilevanza Storica e Identità), ma la parte più avvincente dell’evento saranno i giri liberi sul circuito “Tazio Nuvolari”, che prenderanno forma su più turni, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 di domenica 9 marzo. Qui gli iscritti potranno deliziarsi al volante delle loro creature degli anni passati.

Previsto l’ingresso gratuito del pubblico, con la certezza di soddisfare le esigenze degli amanti delle auto storiche e con la speranza di attrarre le nuove leve, avvicinandole alle travolgenti nonne a quattro ruote, capaci di regalare scariche di adrenalina sconosciute alle auto dei nostri giorni, spesso asettiche, pur se molto veloci. Il riferimento va soprattutto alle elettriche, a quelle 100% alla spina.

Tornando ad “ASI in Pista Spring Experience”, nel corso dell’evento saranno assegnati anche dei premi speciali per le “Best of Paddock“, ossia per le vetture partecipanti che sapranno entrare meglio nel cuore dei giurati. Come capita spesso in questi casi, sarà difficile effettuare la scelta, essendo le eccellenze superiori, sul piano numerico, rispetto ai premi da assegnare. È un po’ la stessa cosa che accade in tutti i concorsi organizzati dalla specie umana.

ASI in Pista Spring Experience: programma* in sintesi

Ore 9.00 – 13.00 – turni in pista da 25 minuti

Ore 09.00 – 13.00 – sessione di Omologazione ASI

Ore 13.00 – 14.00 – Parata Club in pista

Ore 14.00 – 17.00 – turni in pista da 25 minuti

Ore 17.30 – Premiazioni “Best of Paddock”

*il programma può subire variazioni

Fonte | Automotoclub Storico Italiano