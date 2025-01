Leapmotor, per il CEO il successo delle auto elettriche “non è una questione di domanda, ma di offerta”

Il colosso automobilistico Stellantis, come sappiamo, ha deciso di puntare anche su Leapmotor, giovane realtà cinese specializzata in veicoli elettrici, per accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile nel mercato europeo. Grazie alla joint venture Leapmotor International, le due aziende si preparano da diversi mesi a introdurre sul mercato modelli accessibili, tra cui anche veicoli dotati di range extender, una tecnologia che potrebbe rappresentare un punto di svolta per la diffusione delle auto elettriche.

In una recente intervista, il CEO di Leapmotor International, Tianshu Xin, ha evidenziato che il debutto del brand in Europa arriva in un momento in cui il settore delle auto elettriche è ancora caratterizzato da incertezze. Tuttavia, secondo Xin, il mercato europeo è destinato a vivere una svolta decisiva entro i prossimi tre anni. “La questione non è se, ma quando”, ha dichiarato Xin, sottolineando che la crescita del settore “non dipende dalla domanda, bensì dall’offerta” e dalle infrastrutture.

In Cina, il successo delle auto elettriche è stato reso possibile da una combinazione di fattori chiave: una rete di ricarica capillare, la crescente accettazione della tecnologia da parte dei consumatori e prezzi sempre più competitivi. Questo mix ha permesso al mercato cinese di accelerare rapidamente verso un’adozione di massa.

Per rendere le auto elettriche più appetibili in Europa, Leapmotor ha sviluppato una soluzione innovativa: la tecnologia REEV (Range Extender Electric Vehicle). Questo sistema integra un motore a combustione interna che non alimenta direttamente le ruote, ma funge da generatore di energia per il propulsore elettrico, aumentando così l’autonomia complessiva del veicolo.

Uno dei primi modelli dotati di questa tecnologia sarà il Leapmotor C10, un SUV di medie dimensioni che arriverà presto sul mercato europeo. Il C10 REEV sarà equipaggiato con un motore elettrico da 158 kW (215 CV) e un motore termico da 1,5 litri, abbinato a una batteria da 28,4 kWh. L’autonomia in modalità completamente elettrica, secondo il ciclo WLTP, sarà di 145 km, mentre l’autonomia complessiva supererà i 950 km grazie al supporto del motore a combustione.

Secondo Xin, il range extender rappresenta una soluzione efficace per il mercato europeo, dove le infrastrutture di ricarica sono ancora meno sviluppate rispetto alla Cina. “L’ansia da autonomia è ancora un ostacolo per molti consumatori”, ha spiegato. “Ma la tecnologia REEV offre un’alternativa concreta per superare questo problema, garantendo la tranquillità di percorrere lunghe distanze senza preoccuparsi delle colonnine di ricarica”.