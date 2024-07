Leapmotor International: partito il primo lotto di veicoli elettrici dalla Cina all’Europa

Oggi parte da Shanghai il primo lotto di veicoli elettrici Leapmotor International, destinato ai porti europei. Questo evento segna un passo significativo per la joint venture tra Leapmotor e Stellantis, che mira a portare maggiore innovazione nel mercato europeo e a promuovere una mobilità sostenibile attraverso le auto elettriche. I modelli C10 e T03 di Leapmotor International sono equipaggiati con tecnologie elettriche all’avanguardia, offrendo prestazioni, efficienza e autonomia eccezionali. A giugno 2024, Leapmotor si è posizionata come la quarta startup cinese per vendite di veicoli elettrici intelligenti (NEV).

Le prime vetture elettriche di Leapmotor International sono salpate dalla Cina alla volta dell’Europa

Grazie ai canali di distribuzione di Stellantis, la joint venture Leapmotor International mira ad aumentare i punti vendita di veicoli Leapmotor in Europa, passando dai 200 previsti entro la fine del 2024 a 500 entro il 2026, garantendo così un elevato livello di assistenza ai clienti. Mentre il primo lotto di modelli C10 e T03 è in viaggio verso l’Europa, Stellantis e Leapmotor continuano a esplorare nuove opportunità per promuovere l’innovazione e la sostenibilità nel settore automotive.

Questa prima spedizione segna l’inizio di una collaborazione a lungo termine che punta a trasformare la mobilità elettrica in Europa e oltre. Nei prossimi tre anni, è prevista la commercializzazione di almeno un nuovo modello all’anno. Il SUV C10 di Leapmotor è il primo modello dell’azienda progettato per il mercato globale, rispettando gli standard internazionali di design e sicurezza.

Basato sull’architettura LEAP3.0, il C10 integra tecnologie elettriche avanzate, tra cui una configurazione elettronica centralizzata, il sistema Cell-to-Chassis (CTC) e un cockpit intelligente. Questo SUV di segmento D offre un’autonomia WLTP di 420 km e ha ottenuto una valutazione di 5 stelle nei test E-NCAP. Ha ricevuto riconoscimenti come l’“International CMF Design Award 2023” e il “Gold Award 2024” ai French Design Award e agli US MUSE Design Award.

Il modello T03 di Leapmotor è una compatta a cinque porte del segmento A, con spazio interno paragonabile a quello di un’auto di segmento B. Elegante e piacevole da guidare, offre un’autonomia WLTP di 265 km. La T03 si è classificata al primo posto nell’Initial Quality Study di JD Power per le vetture elettriche compatte.

“La spedizione del primo lotto di vetture C10 e T03 in Europa rappresenta un momento cruciale per Stellantis e Leapmotor,” ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Questo evento dimostra il nostro impegno nel fornire soluzioni di mobilità innovative e sostenibili ai nostri clienti. Con la vasta rete di vendita di Stellantis in Europa e l’impegno dei nostri team nel garantire prodotti di alta qualità, sono convinto che le vetture Leapmotor saranno ben accolte dai clienti europei. La nostra partnership offre grandi opportunità e siamo fiduciosi che il percorso intrapreso insieme ci porterà al successo.”