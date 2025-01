Leapmotor C10 in versione REEV, con autonomia estesa fino a 974 km arriva in Spagna

Lanciato alla fine del 2024 come una delle grandi sorprese del mercato automobilistico, il Leapmotor C10 continua ad espandere e consolidare la sua presenza nel segmento D-SUV con l’arrivo di nuove versioni ad autonomia estesa, che ora può essere ordinato e prenotato, ad un prezzo simile a quello di un veicolo 100% elettrico della sua categoria, in qualsiasi punto della Rete Leapmotor in Spagna.

A pochi mesi dal lancio, il Leapmotor C10 amplia la sua gamma con una nuova versione REEV ad autonomia estesa

Progettata per portare questo SUV il più lontano possibile senza bisogno di ricarica, la nuova tecnologia REEV del Leapmotor C10 combina le prestazioni di una catena di trasmissione 100% elettrica, dotata di una batteria da 28,4 kWh, con un piccolo motore a benzina da 1,5 litri da 12 V offrono fino a 974 km di autonomia secondo il protocollo WLTP.

La propulsione elettrica è sempre ciò che guida il Leapmotor C10 REEV, che dispone di frenata rigenerativa per ottimizzare l’autonomia di 145 km fornita dalla batteria. Quando le riserve energetiche sono esaurite, il motore termico entra in azione solo per ricaricare la batteria senza dover collegare il veicolo. In questo modo, la versione REEV del C10 diventa un’alternativa ideale per i lunghi viaggi, offrendo un’autonomia più che sufficiente per percorrere quasi 1000 chilometri senza doversi fermare ad una stazione di ricarica.

Grazie a questa sapiente combinazione di tecnologie, il Leapmotor C10 REEV ha un consumo combinato di 0,4 l/100 km. Le sue basse emissioni di CO 2 di 10 g/km gli permettono di beneficiare dei vantaggi dell’etichetta Traffico Zero della Direzione Generale. La coppia di 320 Nm garantisce un’accelerazione fluida e stabilità anche a velocità elevate. Questa versione va da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi.

Nella sezione equipaggiamenti, il Leapmotor C10 REEV incorpora le ultime innovazioni che sono state aggiunte all’elenco di questo modello, come il lunotto oscurato, il vassoio di copertura del bagaglio posteriore, il controllo della pressione dei pneumatici, la ricarica a corrente alternata da 6,6 kW o 65 kW AC in ricarica rapida.

All’interno, l’attenzione ai dettagli e la sostenibilità sono state priorità per creare un abitacolo innovativo in cui eleganza, funzionalità e comfort vanno di pari passo. Il suo quadro strumenti da 10,25 pollici, insieme allo schermo centrale ad alta definizione da 14,6 pollici, contribuisce alla sensazione di guidare un’auto altamente tecnologica.

La C10 è ricca di soluzioni pratiche, come il bagagliaio da 400 litri, che si completa con il box del bracciolo anteriore cavo, ideale per riporre piccoli oggetti o caricare dispositivi elettronici portatili, e il doppio portabicchieri centrale, che comprende laterali interni a molla. supporti per migliorare la praticità. Il selettore di marcia PRND è montato sul piantone dello sterzo, risparmiando spazio e garantendo un facile utilizzo.