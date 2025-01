Fiat Grande Panda fino al 31 gennaio a 16.950 euro in promozione

Fiat Grande Panda, come vi abbiamo scritto è stata finalmente lanciata sul mercato in Italia il 28 gennaio scorso. Ieri a Torino c’è stata anche la presentazione ufficiale del modello per il mercato italiano alla presenza del CEO di Fiat Olivier Francois e del responsabile di Fiat e Abarth per l’Europa Gaetano Thorel. Finalmente sono stati resi noti i prezzi di listino del modello nel nostro paese e come sappiamo è stata anche lanciata la prima promozione dedicata a questa auto, che prevede un prezzo di 16.950 euro per la versione base con motore ibrido in allestimento pop invece di 18.900 euro.

Fiat Grande Panda: offerta allettante con il finanziamento ma vanno considerati anche i tassi di interesse

Ovviamente il prezzo è molto allettante, ma come sempre accade quando si tratta di finanziamenti bisogna prestare attenzione anche agli interessi. Infatti il prezzo finale che il cliente andrà a pagare è in realtà più elevato rispetto a quello pubblicizzato. Si tratta del resto di una pratica comune a quasi tutte le auto messe offerte in promozione dalla stragrande maggioranza delle case automobilistiche. Ricordiamo che Fiat Grande Panda ibrida nella versione base Pop è equipaggiata con un motore da 1,2 litri con tecnologia Mild Hybrid, in grado di erogare 100 cavalli di potenza. Per chi sceglie di rottamare un veicolo almeno Euro 4, è previsto un incentivo di 1.000 euro, che si somma a uno sconto di 950 euro legato al finanziamento. Il piano di pagamento prevede un anticipo di 5.585 euro, seguito da 35 rate mensili da 79 euro ciascuna e una maxi-rata finale di 11.502,30 euro.

Considerando i tassi di interesse applicati, con un TAN fisso del 5,99% e un TAEG pari all’8,94%, il costo complessivo della Fiat Grande Panda ibrida al termine del finanziamento sarà di 19.800 euro. Questa cifra risulta leggermente superiore al prezzo di listino e circa 3.000 euro in più rispetto al prezzo promozionale pubblicizzato, evidenziando come il costo totale dell’operazione includa anche gli interessi del finanziamento, facendo lievitare la spesa complessiva per l’acquisto del veicolo. Quindi insomma non è tutto oro quello che luccica.

Per il resto ricordiamo che sempre ieri è stato detto che le richieste per la versione elettrica di Fiat Grande Panda nei paesi in cui l’auto è stata lanciata ad ottobre sono state oltre 15 mila e questo ovviamente fa ben sperare per il successo commerciale di questo modello considerato come una vettura fondamentale per il futuro di Fiat in termini di vendite e di quote di mercato ma anche perchè darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriveranno anche la nuova Fiat Multipla e la Panda Fastback.