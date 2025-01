Fiat Grande Panda è già un successo: più di 15.000 ordini in Europa

Gaetano Thorel, responsabile di Fiat e Abarth per l’Europa, ha annunciato durante la presentazione della Fiat Grande Panda che gli ordini per entrambe le motorizzazioni del nuovo modello sono ufficialmente aperti in tutti i mercati europei, ad eccezione del Regno Unito e dei Paesi con guida a destra, dove saranno disponibili nel prossimo trimestre.

Sono già oltre 15.000 gli ordini per Fiat Grande Panda in Europa

Thorel ha inoltre sottolineato che una fase di preordini era già stata avviata in alcuni Paesi, tra cui Francia, Belgio, Germania e Olanda, limitatamente alla versione elettrica. Questo anticipo ha riscosso un notevole interesse, con ben 15.000 ordini raccolti dal mese di ottobre. L’ampia risposta da parte del pubblico conferma l’entusiasmo per la nuova Fiat Grande Panda, un modello strategico per Fiat, che punta a rafforzare la sua presenza nel mercato delle city car con un’offerta moderna, efficiente e adatta alle esigenze della mobilità urbana.

La produzione della Fiat Grande Panda avverrà in Serbia, con l’avvio della versione elettrica previsto per febbraio, seguito dalla variante ibrida a partire da marzo. L’obiettivo di Fiat è che il modello elettrico rappresenti tra il 15% e il 20% delle vendite totali, anche se la quota varierà a seconda del mercato: in Italia si prevede un’incidenza compresa tra il 5% e il 10%, mentre in Francia la percentuale dovrebbe raggiungere il 30%.

Secondo Gaetano Thorel, l’Italia sarà il principale mercato di riferimento per Fiat Grande Panda, con una quota stimata tra il 35% e il 40%, seguita da Francia, Germania e Spagna. Complessivamente, il 50% delle vendite sarà destinato al mercato europeo, mentre l’altra metà verrà distribuita tra il Sud America, dove sarà proposta in una versione flexi fuel a bioetanolo, e il Medio Oriente, ampliando così la diffusione globale del modello.