Nuova Fiat Multipla: 25.000 euro potrebbe essere il prezzo giusto?

Nuova Fat Multipla sarà probabile la prossima novità per la casa torinese. Al momento non si sa ancora se la vedremo nel 2025 o nel 2026 ma ora come ora sembra più probabile la prima ipotesi. Questa sarà la seconda auto della nuova famiglia Panda dopo il debutto di Fiat Grande Panda e ovviamente le somiglianze tra le due auto ci saranno e saranno evidenti come si capisce molto chiaramente da questo render che vi mostriamo.

La versione entry level della nuova Fiat Multipla partirà da 25.000 euro?

Nuova Fiat Multipla sarà prodotta a Kenitra in Marocco su piattaforma Smart car di Stellantis e arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento. Rispetto a Fiat Grande Panda avrà circa 40 cm in più di lunghezza misurando intorno ai 4,4 metri. Sarà dunque un modello molto spazioso e perfetto per le famiglie numerose venendo proposto in versione a 5 posti e in versione a 7 posti.

Quello che tanti si domandano a proposito della nuova Fiat Multipla è quello che potrebbe essere il suo prezzo. Questo in particolare per la versione entry level con motore ibrido che quasi sicuramente sarà la più venduta in assoluto della gamma. Negli ultimi mesi sono state fatte molte ipotesi. Qualcuno ipotizza un prezzo davvero low cost al di sotto anche della stessa Citroen C3 Aircross, auto gemella della futura Multipla che parte da poco meno di 19 mila euro nella versione benzina che però non dovrebbe esserci nell’auto di Fiat.

Dunque per la nuova Fiat Multipla si partirà direttamente dalla versione ibrida con motore a benzina 3 cilindri 1.2 turbo da 136 CV e sistema elettrico. Questo nella C3 Aircross parte da poco meno di 25 mila euro dunque ipotizziamo che anche per la vettura di Fiat possa essere questo il prezzo di partenza. Essendo però la entry level magari sarà possibile ridurlo di qualcosa. Dunque per questa auto salvo sorprese si dovrebbe partire da 24 – 25 mila euro mentre la versione elettrica potrebbe costare intorno ai 30 mila euro.