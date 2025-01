Fiat Grande Panda, le foto della versione base: come appare la ibrida “Pop”

Sono partiti gli ordini per la tanto attesa Fiat Grande Panda, arrivata ufficialmente ieri con un prezzo di partenza di 18.900 euro. Le prime immagini stanno circolando in rete, e con esse i dettagli che stanno suscitando l’interesse degli appassionati. Tra le novità emerse, arrivano anche delle foto inedite direttamente dal reparto Stellantis Germany, che ci permettono di scoprire meglio la versione base ibrida Pop, la variante più economica del modello.

Anche se il prezzo rimane competitivo, la versione Pop risulta essere più spartana rispetto alle varianti Icon e La Prima, con alcune caratteristiche più semplici che potrebbero deludere chi si aspettava un allestimento più ricco.

La prima differenza evidente riguarda il frontale della Grande Panda: se le versioni più elevate sfoggiano un design moderno e innovativo con fari a LED e una griglia dal motivo “pixel”, la versione Pop opta per fari alogeni più tradizionali, che potrebbero sembrare un po’ datati rispetto agli altri modelli. Pur mantenendo il richiamo dei “puntini” sulla fascia centrale tra i fari, l’effetto visivo non è lo stesso e, di fatto, perde parte dell’appeal che caratterizza le altre varianti.

Un altro aspetto che differenzia la Fiat Grande Panda Pop è il layout della plancia. Al posto del grande schermo da 10 pollici presente nelle versioni superiori, la versione base propone un semplice supporto per smartphone con presa di ricarica, posto sopra al climatizzatore manuale. La piastra di plastica gialla che incornicia il supporto per il cellulare è piuttosto evidente e stona un po’ con l’armonia del design complessivo, meglio destinato a un display integrato. La ricarica wireless e le prese USB-C, che troviamo nelle altre varianti, sono assenti in questa versione base.

Infine, dando uno sguardo al posteriore della Panda Pop, si notano dei tocchi stilistici molto apprezzabili, come i fari di forma squadrata e sporgente, insieme alla scritta “Panda” in caratteri grandi. Tuttavia, i fari posteriori sono equipaggiati con le classiche lampadine al posto dei LED, come nel caso dei gruppi ottici anteriori.

Dal punto di vista funzionale non ci sono grandi differenze tra la Grande Panda base e gli allestimenti superiori, ma l’effetto visivo risulta meno moderno e suggestivo rispetto alle altre versioni della gamma. Insomma, la Fiat Grande Panda Pop si presenta come un’opzione più essenziale, pensata per chi cerca un’auto pratica ma a un prezzo più contenuto.