Gaetano Thorel a capo di Fiat e Abarth in Europa

I diversi marchi che compongono la galassia che fa capo a Stellantis hanno ora i loro dirigenti, perlomeno per quello che riguarda i mercati europei. A fornire le nomine ci ha pensato Maxime Picat (a capo dei mercati definiti Europe Enlarged) con la ovvia collaborazione del CEO di Stellantis, Carlos Tavares, con nomine che comunque provengono da elementi di estrazione sia PSA che FCA.

Come abbiamo visto qui, il mercato italiano è stato assegnato a Santo Ficili che ora è Country Manager di Stellantis per l’Italia mentre Gaetano Thorel, con un passato in PSA, sarà ora alla guida di Fiat e Abarth per l’Area EMEA subentrando a Luca Napolitano che ora è CEO di Lancia. Guardando alle altre nomine troviamo Antonella Bruno in Jeep, Arnaud Ribault in Citroen, Roberta Zerbi in Alfa Romeo e Lancia, Massimo Roserba in Peugeot, Sebastian Vandelle in DS, Sander Jansen in Opel e Marc Lechantre per quello che riguarda la gestione delle attività dell’usato.

Thorel: passato in PSA

Gaetano Thorel subentra quindi a Luca Napolitano dopo aver diretto PSA Italia nella qualità di CEO. Tuttavia nel passato di Thorel si ritrova anche la dirigenza di Ford Italia: il comparto di esperienze necessarie non manca quindi al nuovo capo di Fiat e Abarth per l’Area EMEA. Ma per Gaetano Thorel si tratta di un ritorno a casa avendo già rivestito in FCA ruoli di responsabilità nell’ambito del mercato tedesco (è stato Head of sales, Africa, Importers and Traders – CEO FCA Germany). Ritorna quindi in un ambiente già noto, elemento che potrebbe risultare sicuramente positivo.

Alfa Romeo e Lancia saranno gestite quindi da Roberta Zerbi che già risultava al vertice del Biscione per l’Area EMEA. Con lei ci sarà un’altra donna stavolta a gestire Jeep, ovvero Antonella Bruno che rimane comunque al vertice del marchio italo-americano.

