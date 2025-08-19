Fiat Argo raggiunge il traguardo delle 600.000 unità vendute in Brasile

Con un nome ispirato alla mitologia greca, la Fiat Argo dimostra la sua presenza iconica quanto i suoi modelli di riferimento, raggiungendo il traguardo delle 600.000 unità vendute in Brasile. Sviluppata presso lo Stellantis Automotive Center di Betim, Minas Gerais, la berlina è stata la terza auto più venduta nel Paese a luglio e, oltre al Brasile, è venduta in altri 10 Paesi dell’America Latina, tra cui Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Perù e Uruguay.

Prodotta presso lo Stellantis Automotive Hub di Betim, Fiat Argo è venduta in Brasile e in altri 10 paesi dell’America Latina

Fin dal suo lancio nel 2017, il modello è stato ottimizzato per essere un alleato per chi ha bisogno di un veicolo versatile con un ottimo rapporto qualità-prezzo, poiché dispone di versioni pensate per l’uso quotidiano in città, come la Drive 1.0, e la Trekking per chi ha un profilo più avventuroso.

Nel 2023, Fiat Argo ha iniziato a offrire versioni con cambio CVT a sette rapporti e motore Firefly 1.3 da 107 CV, garantendo maggiore efficienza e prestazioni. Con consumi fino a 12,8 km/l (ciclo urbano), Argo si è guadagnata il titolo di uno dei veicoli automatici più efficienti del segmento.

Con il modello 2026, lanciato sul mercato a marzo di quest’anno, la berlina è diventata ancora più competitiva e tecnologicamente avanzata, con i nuovi fari Full LED sulle versioni Trekking e Drive 1.3 AT. All’interno, le versioni dotate di centro multimediale ora dispongono di mirroring wireless del telefono, che consente di connettersi ad Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless, rendendo l’esperienza di guida ancora più fluida e differenziata.

Disponibile nelle versioni 1.0, Drive 1.0, Drive 1.3 AT e Trekking 1.3 AT e MT, Argo offre anche climatizzatore automatico digitale, specchietti retrovisori esterni elettrici con funzione Tilt Down, sensori di parcheggio posteriori con display grafico e Keyless Entry N’ Go.

“Fin dal suo lancio, Fiat Argo ha dimostrato la sua forza e l’elevato livello di competitività sul mercato. Con 600.000 unità vendute, si è affermata come uno dei pilastri della nostra gamma di prodotti in Brasile, combinando design, robustezza e tecnologia con il DNA Fiat. Il successo di Argo è direttamente legato alla sua capacità di offrire un’esperienza cliente completa con grande comfort, connettività e sicurezza in una berlina versatile dal look accattivante”, ha affermato Federico Battaglia, Vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Successo di mercato fin dal suo lancio, con oltre 600.000 unità vendute, la Fiat Argo ora costa R$ 87.990 nella sua versione Drive 1.0 MT, in seguito alla campagna di incentivi Sustainable Car IPI promossa dal Governo Federale.