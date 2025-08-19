in Fiat

Fiat Argo raggiunge il traguardo delle 600.000 unità vendute in Brasile

Il modello è stato la terza auto più venduta in Brasile il mese scorso

Fiat Argo Trekking 2026

Con un nome ispirato alla mitologia greca, la Fiat Argo dimostra la sua presenza iconica quanto i suoi modelli di riferimento, raggiungendo il traguardo delle 600.000 unità vendute in Brasile. Sviluppata presso lo Stellantis Automotive Center di Betim, Minas Gerais, la berlina è stata la terza auto più venduta nel Paese a luglio e, oltre al Brasile, è venduta in altri 10 Paesi dell’America Latina, tra cui Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Perù e Uruguay.

Prodotta presso lo Stellantis Automotive Hub di Betim, Fiat Argo è venduta in Brasile e in altri 10 paesi dell’America Latina

Fin dal suo lancio nel 2017, il modello è stato ottimizzato per essere un alleato per chi ha bisogno di un veicolo versatile con un ottimo rapporto qualità-prezzo, poiché dispone di versioni pensate per l’uso quotidiano in città, come la Drive 1.0, e la Trekking per chi ha un profilo più avventuroso. 

Nel 2023, Fiat Argo ha iniziato a offrire versioni con cambio CVT a sette rapporti e motore Firefly 1.3 da 107 CV, garantendo maggiore efficienza e prestazioni. Con consumi fino a 12,8 km/l (ciclo urbano), Argo si è guadagnata il titolo di uno dei veicoli automatici più efficienti del segmento. 

Con il modello 2026, lanciato sul mercato a marzo di quest’anno, la berlina è diventata ancora più competitiva e tecnologicamente avanzata, con i nuovi fari Full LED sulle versioni Trekking e Drive 1.3 AT. All’interno, le versioni dotate di centro multimediale ora dispongono di mirroring wireless del telefono, che consente di connettersi ad Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless, rendendo l’esperienza di guida ancora più fluida e differenziata.  

Disponibile nelle versioni 1.0, Drive 1.0, Drive 1.3 AT e Trekking 1.3 AT e MT, Argo offre anche climatizzatore automatico digitale, specchietti retrovisori esterni elettrici con funzione Tilt Down, sensori di parcheggio posteriori con display grafico e Keyless Entry N’ Go.

Fiat Argo Trekking 2026

“Fin dal suo lancio, Fiat Argo ha dimostrato la sua forza e l’elevato livello di competitività sul mercato. Con 600.000 unità vendute, si è affermata come uno dei pilastri della nostra gamma di prodotti in Brasile, combinando design, robustezza e tecnologia con il DNA Fiat. Il successo di Argo è direttamente legato alla sua capacità di offrire un’esperienza cliente completa con grande comfort, connettività e sicurezza in una berlina versatile dal look accattivante”, ha affermato Federico Battaglia, Vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Successo di mercato fin dal suo lancio, con oltre 600.000 unità vendute, la Fiat Argo ora costa R$ 87.990 nella sua versione Drive 1.0 MT, in seguito alla campagna di incentivi Sustainable Car IPI promossa dal Governo Federale. 

