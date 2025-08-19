Fiat: con le nuove Pandina e 500 sarà la regina del made in Italy

Fiat nei prossimi anni vuole continuare ad essere protagonista del mercato a livello globale. Infatti dopo la Grande Panda sono in arrivo Giga Panda, Panda Fastback e un nuovo pickup. Questi tre modelli arriveranno entro 18 mesi. Se però guardiamo al lungo periodo due modelli importanti della casa torinese saranno le nuove Pandina e 500.

Le nuove Pandina e 500 fanno essere ottimisti per il futuro in Italia di Fiat

Le due auto di Fiat che arriveranno entrambe entro il 2030 saranno infatti 100 per cento made in Italy venendo prodotte rispettivamente la 500 a Mirafiori e la Pandina a Pomigliano. Con queste due auto dunque la casa torinese si confermerà ancora una volta la regina del made in Italy in ambito automobilistico. Ci sono infatti buone probabilità che le due auto possano addirittura migliorare i risultati dei modelli attuali cosa che nel caso della 500 è abbastanza semplice mentre per la Panda è assai più complicato dato che il modello da anni continua ad essere l’auto più venduta in Italia ininterrottamente.

Nonostante ciò la futura Pandina sembra avere le carte in regola per fare altrettanto bene se non addirittura meglio grazie alla presenza di versioni termiche ed elettriche al 100 per cento con prezzi molto interessanti e tecnologia di livello superiore. L’auto avrà un rapporto qualità prezzo davvero interessante e un design che per certi versi ricorderà la Grande Panda per altri la storica Panda degli anni 80′.

Per quanto riguarda la 500, fare meglio dell’attuale modello elettrico sarà facile viste le scarse vendite anche se questa auto potrebbe presto riprendersi grazie al via della produzione della versione ibrida a partire da novembre sempre a Mirafiori. Ad ogni modo la futura generazione sia in versione termica che elettrica dovrebbe essere superiore in tutto e con prezzi probabilmente più bassi di quelli attuali in special modo per quanto concerne la versione elettrica. Questo grazie al miglioramento delle tecnologie che comporterà un miglioramento della qualità complessiva del veicolo ma a prezzi veramente competitivi. Il design cambierà anche se l’auto sarà subito riconoscibile come la Fiat 500. Maggiori dettagli su questi due modelli sono in arrivo già nel corso del prossimo anno quando il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il piano futuro della casa torinese.