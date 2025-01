Fiat Grande Panda ibrida in promozione da 79 euro al mese

La nuova Fiat Grande Panda pur non essendo ancora arrivata in concessionaria, sta già suscitando grande interesse tra gli appassionati. Il lancio sul mercato della vettura è avvenuto proprio oggi con l’arrivo in concessionaria previsto per il mese di marzo. In questo articolo vi segnaliamo una interessante promozione con la quale Fiat ha deciso di battezzare il debutto del modello sul mercato in Italia.

Ecco la promozione con la quale Fiat Grande Panda debutta sul mercato in Italia

La versione POP Hybrid di Fiat Grande Panda è al centro di una promozione speciale che permetterà ai clienti di accedere immediatamente a un’offerta commerciale vantaggiosa. Questa promozione è valida fino al 28 febbraio 2025 e prevede un prezzo di listino di 18.900 €, ma grazie alle agevolazioni disponibili, sarà possibile acquistare l’auto a condizioni più favorevoli.

Il prezzo promozionale per il modello scende a 17.900 €, mentre chi sceglierà di finanziare l’acquisto e di rottamare un vecchio veicolo potrà ottenere uno sconto aggiuntivo, arrivando a un prezzo finale di 16.950 €. Lo sconto totale comprende un bonus di 1.000 € per la rottamazione di un veicolo omologato fino alla normativa Euro 4 e ulteriori 950 € di sconto se si opta per un finanziamento tramite Stellantis Financial Services.

Un esempio pratico di finanziamento per l’acquisto di Fiat Grande Panda proposto da Stellantis Financial Services Italia S.p.A. prevede un anticipo iniziale di 5.585 €. L’importo totale del credito ammonta a 11.635,8 €, da restituire in 36 mesi attraverso rate mensili di 79 €, con una rata finale residua di 11.502,3 € (Valore Futuro Garantito). Il totale da pagare alla fine del contratto sarà di 14.297,38 €. Il TAN (Tasso Annuo Nominale) è fissato al 5,99%, mentre il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è pari all’8,94%. Le spese includono una tassa di istruttoria di 395 €, interessi per 2.110,5 €, una spesa di incasso rata di 3,5 € per ciascuna rata, e un’imposta sostitutiva di 30,08 €. L’offerta include anche il servizio Identicar, valido per 12 mesi, e prevede un costo aggiuntivo di 0,1 € per chilometro in caso di restituzione o sostituzione del veicolo oltre il limite di 30.000 km previsto dal contratto.

Questa promozione per acquistare Fiat Grande Panda è disponibile solo per i contratti stipulati entro il 28 febbraio 2025 e riguarda esclusivamente i clienti privati. Per accedere all’offerta, è necessario che il cliente provveda alla rottamazione di un veicolo omologato fino alla normativa Euro 4. Si precisa che questa offerta non può essere combinata con altre promozioni attualmente in corso.