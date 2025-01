Lancia protagonista al Rally Racing Meeting

Dall’8 al 9 febbraio si terrà la quinta edizione del Rally Meeting, il più grande evento annuale al mondo dedicato al mondo del motorsport. Organizzato dal due volte campione del mondo rally Miki Biasion e ospitato nei padiglioni del Vicenza Expo Center, l’evento ad alto tasso di ottani consentirà agli ospiti di vivere da vicino l’emozione delle corse su strada e fuoristrada, di incontrare i migliori piloti del mondo e di scoprire le ultime novità del settore.

Lancia presenterà l’audace Ypsilon Rally 4 HF, la potente Ypsilon HF da 280 CV e la raffinata Ypsilon LX

Il marchio Lancia prenderà parte all’evento in veste ufficiale e presenterà le sue creazioni più recenti, la Ypsilon Rally 4 HF, la Ypsilon HF da 280 CV e la Ypsilon LX, che sicuramente cattureranno l’attenzione degli ospiti dell’evento. In particolare, la nuovissima auto da corsa, che segna il ritorno della Lancia nel mondo dei rally, farà sicuramente aumentare i battiti dei tanti fan che ancora ricordano le leggendarie imprese raggiunte dai piloti Lancia e il loro contributo ad alcuni dei capitoli più incredibili della storia del motorsport mondiale.

Dotata di un motore 1.2 Turbo da 212 CV, cambio SADEV a 5 marce e ammortizzatori Ohlin regolabili, l’audace Ypsilon Rally 4 HF offre ai giovani talenti emergenti la possibilità di raggiungere la grandezza grazie al Trofeo Lancia, la competizione che prevede sei gare del Campionato Italiano Rally 2025 e un montepremi di oltre 300.000 €. Presso lo stand Lancia allestito al Rally Racing Meeting 2025, gli aspiranti piloti potranno scoprire tutto quello che c’è da sapere sul trofeo ad alto numero di ottani, che consentirà al vincitore assoluto di partecipare al Campionato Europeo Rally 2026 con la Ypsilon Rally 4 HF del team ufficiale Lancia Corse HF.

Sotto i riflettori anche la Nuova Ypsilon LX, la versione più ricca della gamma, e l’audace Ypsilon HF da 280 CV, la versione stradale ad alte prestazioni del primo veicolo della nuova era del marchio, che debutterà sul mercato a metà anno. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 5,7 secondi, la Ypsilon HF unisce prestazioni superiori a un design ispirato alle vetture più radicali del passato Lancia, tra cui sospensioni ribassate e carreggiata allargata.

In particolare, per la messa a punto dei modelli Ypsilon Rally 4 HF e Ypsilon HF da 280 CV, il marchio si è rivolto a Miki Biasion, una vera leggenda del motorsport che, tra gli anni ’80 e ’90, si è legato indissolubilmente alla Lancia ed è diventato il pilota italiano di maggior successo della storia. Al volante dell’iconica Delta del team Martini Racing, Biasion ha vinto i Campionati del Mondo del 1988 e del 1989, aiutando Lancia a diventare il marchio di maggior successo di sempre con dieci Campionati del Mondo Costruttori, tre Campionati del Mondo Costruttori ed Endurance, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

Inoltre, il pubblico del Rally Racing Meeting 2025 potrà ammirare l’intera nuovissima vetrina di modelli Lancia che hanno preso parte alle competizioni motoristiche dal 1920, regalando momenti indimenticabili agli appassionati del marchio italiano e del motorsport internazionale. Quattro di questi veicoli iconici fanno parte della collezione Stellantis Heritage, il dipartimento del Gruppo che preserva, tutela e promuove l’inestimabile patrimonio dei marchi automobilistici italiani. I modelli esposti includeranno la Lancia Stratos HF “Alitalia” del 1974 (vincitrice del Rally del Portogallo del 1976), la Lancia D50 F.1 (1954), la Lancia D25 (1954) e la Lancia ECV2 (1988).

Infine, all’esterno del quartiere fieristico, sarà possibile assistere a esibizioni dimostrative su circuiti costruiti per l’occasione e vedere in azione i migliori piloti nell’emozionante Campionato Italiano Drifting. Insomma, l’evento ha tutto quello che serve per vivere in sicurezza un weekend all’insegna della passione per il motorsport.