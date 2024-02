Nuova Lancia Ypsilon HF con livrea Martini: in Francia la immaginano così

Il render della Nuova Lancia Ypsilon HF Martini, condiviso nelle scorse ore dal sito francese Auto-Moto, offre una visione suggestiva di quella che potrebbe essere la prossima versione top di gamma della nuova Ypsilon. Questa immaginaria incarnazione della vettura, parte della nuova generazione presentata lo scorso 14 febbraio a Milano con l’edizione limitata Cassina, promette di essere un’opzione potente e distintiva sul mercato.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Lancia Ypsilon HF che vedremo nel 2025

La nuova Lancia Ypsilon HF, prevista per il debutto nel corso del 2025, promette di essere un’interpretazione ancora più performante della già apprezzata Ypsilon, con una potenza di 240 cavalli. Durante la presentazione della Ypsilon, il CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha entusiasticamente descritto la vettura come “veramente splendida”, evidenziando un aumento di 4 centimetri nella larghezza, un profilo più basso e un aspetto complessivamente più sportivo. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5.8 secondi, la Ypsilon HF promette un’esperienza di guida emozionante e dinamica.

Il render proposto da Auto-Moto, oltre a illustrare la vettura con la leggendaria livrea Martini, aggiunge un tocco iconico e distintivo al suo design. È importante notare che la Nuova Lancia Ypsilon HF presenterà anche un assetto più rigido rispetto al modello standard, oltre a cerchi in lega di dimensioni maggiori e appendici aerodinamiche che conferiranno un carattere deciso e sportivo. Tuttavia, è possibile che la batteria, simile a quella della versione normale della Ypsilon, possa offrire un’autonomia leggermente ridotta.

Per quanto riguarda il prezzo, si ipotizza che la Nuova Lancia Ypsilon HF potrebbe essere commercializzata a non meno di 45.000 euro, riflettendo il suo status come modello di punta nella gamma della casa automobilistica. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questa versione top di gamma.