Lancia Ypsilon HF Rally4: ottimo debutto sul mercato per l’auto che costa 74.500 euro

La Lancia Ypsilon HF Rally4 sta guadagnando sempre più attenzione e popolarità e potrebbe diventare una delle principali protagoniste del prossimo campionato rally. Nonostante siano trascorsi 33 anni dall’addio di Lancia al mondo dei rally, l’immagine del marchio continua a esercitare una forte influenza, dimostrando che il suo legame con il motorsport rimane vivo e importante.

Gli ordini per la nuova Lancia Ypsilon HF Rally4 crescono bene e fanno ben sperare per il futuro

Questo è evidente anche dai dati relativi agli ordini: a metà dicembre, le richieste per la Lancia Ypsilon HF Rally4 sono già arrivate a 70 unità, un incremento significativo rispetto alle 60 registrate a fine novembre. Se le proiezioni si confermeranno, si prevede che entro giugno 2025 le vendite possano raggiungere un totale di 120-150 vetture, il che rappresenterebbe un’importante opportunità economica per Lancia e Stellantis, con un contributo sostanziale al loro bilancio.

Considerando che ogni Lancia Ypsilon HF Rally4 ha un prezzo di 74.500 euro, è facile calcolare che con 150 vendite si potrebbe raggiungere una cifra di 11 milioni di euro, un risultato niente affatto trascurabile. La nuova vettura Lancia andrà a competere con le principali rivali nel segmento Rally4, come la Peugeot 208, l’Opel Corsa e la Renault Clio, che attualmente dominano il campionato di questa categoria.

L’obiettivo di Lancia è chiaro: cercare di tornare a vincere a partire dalle competizioni più piccole, con la speranza di costruire una base solida per puntare, nel prossimo futuro, a competere nel prestigioso campionato del mondo rally. Inoltre, a partire dall’anno prossimo, verrà lanciato un trofeo monomarca dedicato esclusivamente a tutti i possessori della Lancia Ypsilon HF Rally4, all’interno del Campionato Italiano Rally (CIR). Questa iniziativa rappresenta un’opportunità particolarmente interessante per i giovani talenti emergenti, che potranno farsi notare al volante di una vettura che, senza dubbio, attirerà molta attenzione grazie al suo marchio storico come quello di Lancia.