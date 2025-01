Citroën inizia il 2025 con obiettivi ambiziosi nel segmento dei SUV e dei veicoli commerciali in Spagna

Sulla base dei progressi compiuti nel 2024, Citroën pianifica un ambizioso 2025 in Spgna, in cui passerà all’offensiva in mercati e segmenti strategici. Considerata la crescente importanza del canale di vendita Business (B2B), che rappresenterà il 54% delle vendite nel 2024, la Double Chevron adatta la gamma della Nuova Citroen C3 alle esigenze dei lavoratori autonomi e delle aziende con il lancio della versione Business, in esclusiva per i clienti B2B e la Citroën e-C3 Comercial, 100% elettrica con due posti, un volume di carico di 1.200 litri e 453 km di percorrenza Autonomia nel ciclo urbano. Un veicolo per il trasporto merci “ultimo miglio”, dal prezzo altamente competitivo e senza rinunciare al comfort.

Citroen ha chiuso il 2024 con 60.275 immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali in Spagna

Per Citroen il 2025 sarà l’anno dei SUV. Il Marchio porta tutto il suo spirito trasgressivo e anticonformista in un segmento in cui spicca con due proposte che presentano un prima e un dopo. La nuova generazione della Citroën C3 Aircross stabilisce nuovi parametri di riferimento nella sua categoria in termini di architettura interna, con fino a 7 posti, comfort, offerta multienergia e il miglior rapporto qualità-prezzo, mentre la Nuova Citroën C5 Aircross, costruita sulla base l’innovativa piattaforma STLA Medium di Stellantis va oltre in termini di autonomia, comfort, energia alternativa, ottimizzazione dello spazio e aerodinamica.

Per Citroen, mantenere un rapporto di fiducia, trasparenza e affidabilità con il cliente è uno dei suoi tratti distintivi. In questo senso, Double Chevrón estende la sua garanzia Citroën We Care fino a 8 anni a tutte le autovetture nuove e a tutti i tipi di motori, sia per i clienti privati ​​che per quelli professionali. Questo programma si rinnova ogni volta che viene effettuato un intervento di manutenzione consigliato dalla Marca presso un Servizio Ufficiale Citroën.

Nel 2024, Citroen raggiunge 60.275 immatricolazioni nel mercato spagnolo, che equivalgono a una quota del 5,1% e collocano Citroën al settimo posto. Nei veicoli commerciali, Citroën chiude l’anno al secondo posto, con 21.800 unità immatricolate, il 31% in più rispetto all’anno precedente, e un peso del 13% sul mercato. Citroën rafforza la propria leadership nel mercato dei veicoli commerciali elettrici, dove vanta una penetrazione del 15,8%.

Tra i modelli di rilievo, la Nuova Citroen C3 è protagonista del rinnovamento della gamma con un mix di ordini 100% elettrici pari al 32%, una pietra miliare in un mercato come quello spagnolo. Il 2025 sarà anche il primo anno completo per questo nuovo modello con motore ibrido non plug-in e etichetta ECO della DGT. Anche la Nuova Citroën C4 “Made in Spain” ha incorporato la nuova immagine del marchio e ha aggiornato la sua immagine, caratteristiche ed equipaggiamenti, raggiungendo 11.997 immatricolazioni, che rappresentano il 7,8% della sua categoria e la collocano come leader tra le berline del segmento C in Spagna. Da segnalare anche i buoni risultati della Nuova Citroën C4 X, sempre di Madrid, che ha registrato una crescita annua del 42,4% con le sue 1.870 immatricolazioni.

Da parte sua, la Citroën Ami, che si rinnova questa primavera, ha già totalizzato più di 2.200 vendite da quando ha iniziato la sua commercializzazione in Spagna. Nel 2024 registrerà una quota del 68,9% del mercato dei quadricicli elettrici. Nei veicoli commerciali, la Citroën Berlingo, prodotta a Vigo, è leader nel suo segmento, gli LCV-C, mentre sia la Jumpy che la Jumper guadagnano presenza nelle rispettive categorie.