Citroën C3 e C3 Aircross ideali anche per i neopatentati con il nuovo codice della strada

Il nuovo Codice della strada, operativo dal 14 dicembre, introduce una significativa novità per i neopatentati: la possibilità di guidare i nuovi modelli Citroën C3 e C3 Aircross. Queste vetture, parte delle proposte del marchio Double Chevron, sono destinate a rivoluzionare il mercato nei segmenti strategici B e B-SUV, offrendo opzioni moderne e accessibili per una fascia di guidatori più ampia.

Con l’entrata in vigore della legge n. 177 del 25 novembre 2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre), cambiano le regole per i neopatentati che conseguiranno la patente con esame finale dal 14 dicembre in poi. La soglia di potenza degli autoveicoli consentiti aumenta da 50 kW/t a 75 kW/t, ampliando le possibilità di scelta. Tuttavia, la durata del periodo di limitazione viene estesa da uno a tre anni, mentre restano invariati i limiti di velocità su autostrade e strade extraurbane principali.

Questa riforma mira a rendere più flessibile l’accesso alla guida per i neopatentati, offrendo maggiore libertà nella scelta del veicolo, pur mantenendo una regolamentazione rigorosa per garantire la sicurezza stradale. Citroën si pone così come una scelta ideale per questa nuova generazione di guidatori.

La nuova Citroën C3 sta conquistando il mercato con risultati straordinari, accumulando circa 21.000 ordini dal lancio. Questo modello innovativo è stato progettato per ridefinire il concetto di accessibilità nell’auto elettrica europea, offrendo un prezzo competitivo sotto i 24.000 euro e un eccezionale rapporto qualità-prezzo. La versione elettrica, ë-C3, si distingue per un motore da 113 CV e una batteria da 44 kWh, garantendo fino a 440 km di autonomia in ciclo urbano. Grazie alla ricarica rapida, è possibile raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti. Anche la versione a benzina non è da meno: dotata di motore PureTech da 100 CV, cambio manuale a 6 marce e trasmissione a catena, offre prestazioni versatili e comfort elevato, adatto sia alla città che ai viaggi.

La Citroën C3 Aircross, invece, spicca come SUV compatto multienergia, disponibile anche in versione a 7 posti. Il modello è caratterizzato da sedili Advanced Comfort, modularità interna con bagagliaio fino a 1.300 litri e tecnologie avanzate come l’Head-Up Display. La versione elettrica del B-SUV introduce un motore da 113 CV con batteria LFP da 44 kWh, offrendo una guida pratica e sostenibile. Con un design rinnovato e numerose funzionalità, C3 Aircross rappresenta la scelta ideale per famiglie e neopatentati.