Citroën lancia “We care” il nuovo programma di garanzia aggiuntivo della durata di 8 anni o 160.000 km

Per aumentare la fiducia e la tranquillità dei clienti, Citroën propone una nuova offerta di protezione aggiuntiva per i principali componenti dell’auto (motore, cambio, trasmissione) sotto il nome “Citroën We Care”. Questa protezione si applica a tutte le autovetture acquistate nuove dopo il 10 gennaio 2025, indipendentemente dal tipo di motore e dalla fonte di azionamento. La nuova protezione aggiuntiva può essere attivata in occasione delle regolari ispezioni periodiche presso la rete Citroën, dopo la scadenza della garanzia contrattuale legale. Questa offerta evidenzia l’impegno del marchio di Stellantis nel supporto a lungo termine dei propri clienti.

“Citroën We Care” copre i componenti chiave del veicolo come motore, cambio e trasmissione

“Citroën We Care” copre i componenti chiave del veicolo come motore, cambio e trasmissione, fornendo una protezione specifica. Questa offerta permette ai clienti di utilizzare la propria auto in tutta tranquillità, con la certezza di un supporto affidabile in caso di incidenti. Come accennato, la protezione potrà essere attivata dopo la scadenza della garanzia legale. Si attiva dopo la revisione periodica nella rete della casa francese ed è valida fino alla revisione successiva.

La copertura può essere attivata ad ogni tagliando programmato per un massimo di 8 anni dalla data di emissione del veicolo o fino al raggiungimento dei 160.000 chilometri (a seconda di quale evento si verifica per primo). Per i motori a combustione e ibridi l’intervallo di manutenzione è di un anno (o in base al chilometraggio massimo previsto) e per i veicoli elettrici di 2 anni (o in base al chilometraggio massimo previsto).

“Citroën We Care” riflette l’impegno e l’impegno della casa francese e dei suoi fornitori al miglioramento continuo e all’offerta di prodotti del più alto livello di qualità. La nuova protezione è quindi un’ulteriore prova dell’impegno di Citroën a sostegno dei propri clienti e del suo desiderio di aiutarli a lungo termine. Questa nuova offerta sarà disponibile dal 10 gennaio 2025 in Francia, Germania, Italia, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Gran Bretagna, Portogallo, Austria e Paesi Bassi per tutti gli acquirenti di auto nuove del marchio.