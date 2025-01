Trofeo Lancia: un ritorno in grande stile nei rally

Lancia fa il suo attesissimo ritorno al motorsport e ai rally nel 2025, grazie alla nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF e al nuovissimo Trofeo Lancia, che celebra la sua prima stagione nella patria di Lancia, l’Italia. I rally che compongono il Campionato Italiano Rally (CIAR) apriranno un nuovo capitolo nella storia delle competizioni dell’iconico marchio torinese, con un calendario che prevede sei eventi in cinque rally e un incredibile primo premio: un posto come parte del team ufficiale Lancia nel Campionato Europeo Rally (ERC) 2026 se il vincitore ha meno di 35 anni.

Il Trofeo Lancia comprende tre categorie: Junior (under 25), Master (25-35 anni) ed Expert (over 35)

Si tratta di un premio unico, insieme a un nome mitico nel panorama motoristico italiano, progettato per portare i giovani talenti ai vertici della competizione internazionale. Il primo premio completa un montepremi già impressionante del valore di 160.000 €, con premi per un totale di oltre 22.500 € distribuiti a ogni evento. Sebbene le iscrizioni non siano ancora aperte, sono già state preordinate più di 80 vetture Lancia Ypsilon Rally4 HF in tutta Europa. Questo numero eccezionale rende la compatta sfidante del rally un successo commerciale anche prima della sua omologazione, prevista per il 1° marzo 2025.

Ogni rally in calendario sarà caratterizzato dal “Lancia Corse HF Village” nel parco assistenza: un vivace centro dove piloti, professionisti del settore, ospiti, partner e appassionati potranno riunirsi per immergersi in un marchio che, con i suoi 10 titoli mondiali, ha scritto più pagine memorabili nella storia dei rally di chiunque altro.

Lancia avrà un ruolo chiave come promotore del Trofeo, che ha già ottenuto il supporto di importanti partner tra cui Michelin e Sparco. Il marchio torinese sarà inoltre supportato da altre due importanti realtà del mondo del motorsport: LPD Italia, che gestirà gli aspetti sportivi, tecnici e logistici, e Gino Motorsport, che supervisionerà i pezzi di ricambio durante gli eventi di gara.

La quota di iscrizione al Trofeo Lancia 2025 è di soli € 2.500 per l’intera stagione, con opzioni aggiuntive disponibili per coloro che desiderano partecipare a round selezionati. Il costo include la tuta da gara ufficiale Lancia CORSE HF e l’abbigliamento da gara del campionato , entrambi progettati da Sparco, e consente a ciascun equipaggio di competere sia nella classifica generale che in una delle tre categorie ammissibili: Junior: aperto a tutti i piloti sotto i 25 anni (nati il ​​1° gennaio 2001 o dopo). Master : per i conducenti di età compresa tra 25 e 35 anni (nati tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 2000). Esperto : riservato ai conducenti con più di 35 anni (nati prima del 1° gennaio 1990).

Saranno assegnati premi ai primi tre classificati di ogni categoria, per un totale di nove piloti premiati a ogni gara. Nello specifico: I vincitori delle categorie Junior e Master riceveranno un premio di 5.000 € ciascuno. I secondi classificati in queste categorie riceveranno un premio di 3.000 €. Al terzo classificato verrà assegnato un premio di 1.500 €. I piloti che competono nella categoria Expert avranno un montepremi dedicato come segue: 2.000 € per il vincitore, 1.000 € per il secondo classificato e 500 € per il terzo classificato.

L’obiettivo principale di Lancia è quello di dare ai giovani piloti di talento la possibilità di una carriera professionale nei rally e di fornire loro una vera opportunità di crescita. Per raggiungere questo obiettivo, il Trofeo Lancia offrirà ai suoi partecipanti la possibilità di diventare piloti ufficiali e competere nel Campionato Europeo Rally 2026 al volante di una Lancia Ypsilon Rally4 HF di serie . Questo premio da solo vale oltre 200.000 € e verrà assegnato se il campione assoluto del Trofeo ha meno di 35 anni, quindi iscritto alla categoria Junior o Master.

Tutti i campioni del Lancia Trofeo saranno celebrati in un evento di fine anno dedicato e in una cerimonia di premiazione a Torino. Durante l’evento, i vincitori delle tre categorie riceveranno il loro premio finale: un giro ERC se il vincitore Junior o Master si aggiudica anche il titolo assoluto, oppure 10.000 €. Il campione della categoria Expert riceverà 5.000 €.

Ogni pilota che raggiunge il traguardo otterrà un punto per il Trofeo Lancia, sia nella classifica generale che in quella di categoria, con una scala mobile aggiuntiva di punti che premia i primi 20 classificati. I contendenti al Trofeo avranno anche la possibilità di ottenere punti bonus grazie a innovazioni come Best Performer, Miki Stage e Rally+. Tutte queste opportunità potrebbero rivoluzionare la classifica generale sia negli eventi che a fine anno.

La nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF impegnata nei test con Miki Biasion

Il Best Performer premia la velocità pura, con cinque punti bonus disponibili in ogni rally per il pilota che fa segnare i tempi più veloci. Questo punteggio bonus verrà assegnato anche se il pilota non termina il rally, il che significa che il coraggio di correre rischi verrà sempre premiato. La Miki Stage è un omaggio all’illustre passato della Lancia, dedicata al due volte campione del mondo della Lancia Miki Biasion. Questo assegnerà tre punti bonus al pilota che sarà il più veloce nella speciale finale del rally. Ciò incoraggia ogni pilota a spingere forte fino alla fine! Rally+ è una speciale carta jolly che ogni pilota può giocare una volta a stagione come ricompensa per aver creduto in se stesso. In un rally a loro scelta, riceveranno punti aggiuntivi sia nella classifica generale che in quella di categoria, se alla fine finiscono tra i primi cinque.

L’incredibile preparazione al ritorno di Lancia ai rally è stata confermata dallo straordinario successo di vendite della nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF, che ha già ricevuto oltre 80 preordini in tutto il mondo a gennaio. Questi numeri incredibili evidenziano il boom di interesse per il Trofeo Lancia. Tuttavia, il successo commerciale deve andare di pari passo con l’equità sportiva, motivo per cui è stata presa la decisione di spostare l’omologazione della vettura al 1° marzo 2025 e di posticipare l’inizio del Trofeo al rally Targa Florio a maggio. Ciò consentirà a tutti i piloti e ai team di ricevere le loro auto in largo anticipo e di avere la stessa quantità di esperienza pre-stagionale, senza dare a nessuno un vantaggio temporaneo.

Di conseguenza, il Trofeo Lancia 2025 seguirà il calendario del Campionato Italiano Rally, ma inizierà il 9 maggio con il Rally Targa Florio e poi proseguirà 15 giorni dopo al Rally Due Valli. Luglio sarà caratterizzato dall’importante Rally di Roma Capitale, che varrà anche per il Campionato Europeo. L’evento romano sarà diviso in due eventi ai fini del Trofeo, consentendo a team e piloti di ottimizzare i costi di viaggio e puntare a raddoppiare il montepremi. La prima tappa varrà come Round 3, mentre la seconda tappa varrà come Round 4. Dopo la pausa estiva, il Trofeo Lancia riprenderà al Rally del Lazio, prima del gran finale al noto Rallye Sanremo.

Ma prima ancora che il Trofeo abbia inizio, il team Lancia Corse HF sarà presente al Rally Regione Piemonte con un’ospitalità completa e tante sorprese per piloti e tifosi. Sebbene questo evento non sia valido per il Trofeo, servirà come preludio simbolico alla stagione, evidenziando il forte legame tra il costruttore torinese e la sua regione d’origine, il Piemonte. Con entusiasmo e attesa, la scena sarà pronta per il debutto ufficiale del Trofeo al Rally Targa Florio solo poche settimane dopo.

Luca Napolitano ha dichiarato: “Con la Ypsilon Rally4 HF e il Trofeo Lancia celebriamo il nostro passato leggendario guardando al futuro, offrendo ai giovani talenti un’opportunità unica per lasciare il segno. Questo progetto è anche un importante laboratorio tecnologico per sviluppare soluzioni innovative che saranno applicate alle nostre auto di produzione, come la futura Lancia HF. Il Trofeo Lancia rappresenta un’opportunità per tutti i nostri fan di vivere e condividere questa straordinaria rinascita.” Nelle prossime settimane saranno resi noti il ​​regolamento sportivo e tecnico nonché il modulo di iscrizione al Trofeo Lancia 2025.