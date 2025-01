Jeep, debutto a Bruxelles per la Avenger 4xe The North Face Edition

Jeep è pronta a lasciare il segno al Salone di Bruxelles 2025, in programma dal 10 al 19 gennaio, con una gamma di modelli che uniscono avventura e tecnologia. Tra le novità più attese, spicca il debutto della Avenger 4xe The North Face Edition, una versione esclusiva che celebra la partnership tra Jeep e il noto marchio, pensata per affrontare le sfide più estreme.

La nuova variante sarà presentata nella sua inconfondibile livrea di lancio, progettata per esaltare il legame tra stile e passione per l’esplorazione. Il pubblico avrà anche l’occasione di ammirare la versione Summit della Jeep Avenger elettrica, il primo SUV 100% elettrico della casa americana. Questo modello, rifinito nella brillante tonalità Sun con tetto Volcano, incarna perfettamente il percorso di Jeep verso una mobilità sostenibile, senza rinunciare a capacità, design e funzionalità che contraddistinguono il marchio.

Tra i protagonisti dello stand ci sarà anche l’Avenger e-Hybrid, equipaggiato con un motore 1.2T MHEV e l’innovativo cambio automatico e-DCS6 a doppia frizione. La gamma Jeep esposta a Bruxelles include, inoltre, altri modelli iconici: la Jeep Renegade e la Jeep Compass, entrambe nell’edizione speciale North Star, e la leggendaria Jeep Wrangler Sahara 4xe, che combina il carattere inconfondibile del brand con un sistema plug-in hybrid (PHEV).

Eric Laforge, Direttore del marchio Jeep in Europa, ha sottolineato: “La nostra strategia si allinea con le dinamiche del settore, rispondendo alle esigenze dei clienti e rafforzando la nostra presenza in Europa, creando solide basi per il futuro”.

I risultati di Jeep nel 2024 sono la dimostrazione del successo di questa visione: oltre 132.000 immatricolazioni in Europa, con una crescita del 2% rispetto al 2023. Le vendite private rappresentano il 50% del totale, con performance brillanti in mercati strategici come Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. In particolare, la Jeep Avenger continua a battere record, con più di 140.000 ordini dal lancio. Le versioni elettrificate costituiscono il 50% delle vendite, mentre in Italia il modello si conferma il B-SUV più venduto. A livello europeo, si posiziona come il quarto B-SUV BEV più venduto, grazie anche ai successi in Francia e Paesi Bassi.

Il 2025 segnerà un ulteriore passo avanti con l’arrivo della nuova Jeep Avenger 4xe, che offrirà un’ampia scelta tra tre motorizzazioni, due trasmissioni e due modalità di guida. Le consegne inizieranno ad aprile, inaugurate proprio dalla prestigiosa North Face Edition, prodotta in soli 4.806 esemplari.