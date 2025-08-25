Alfa Romeo Junior: ecco cosa ne pensano gli americani

Alfa Romeo Junior è l’ultima novità della gamma della casa automobilistica milanese. Svelata nel corso del 2024 la sua gamma al completo è disponibile sul mercato solo dal 2025. Il modello sta andando molto bene sul mercato come confermano gli oltre 50 mila ordini raccolti dal suo lancio avvenuto a fine aprile 2024. Nel frattempo continuano ad arrivare le recensioni relative a questo modello testato dalla stampa specializzata. Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto cosa ne pensano in Germania e in Spagna. Oggi tocca agli Stati Uniti con la recensione del famoso sito americano Carscoops.

Anche negli USA hanno testato la nuova Alfa Romeo Junior: ecco cosa ne pensa Carscoops

Il giornalista di Carscoops Thanos Pappas, esprime opinioni contrastanti sulla nuova Alfa Romeo Junior. Alla prima impressione, il design non lo convince del tutto: il frontale appare troppo complesso e la linea di cintura ascendente ricorda la Peugeot 2008. Tuttavia, osservandola dal vivo, il SUV italiano rivela dettagli affascinanti come le curve muscolose del cofano e le prese d’aria sportive. L’auto testata è la versione Speciale, con cerchi da 18 pollici e dettagli rossi, mentre l’interno colpisce per il layout moderno, il doppio display digitale e l’illuminazione ambientale, pur penalizzato da plastiche rigide e qualche mancanza di comfort per i passeggeri posteriori.

Alla guida, Alfa Romeo Junior Hybrid con motore 1.2 turbo mild-hybrid offre agilità in città e comfort in autostrada, ma sempre secondo il giornalista non entusiasma come una vera Alfa: lo sterzo è troppo leggero, pur con sospensioni ben tarate. Il giornalista ritiene che le versioni Q4 e Veloce elettrica potranno probabilmente colmare questo gap. Con un prezzo base di 29.900 euro, la Junior punta al segmento premium, ma la concorrenza interna (Fiat 600, Peugeot 2008) e rivali come Ford Puma offrono alternative più economiche. In sintesi, secondo lui la Junior è elegante, tecnologica e strategica per Alfa e sicuramente aiuterà il biscione ad aumentare le sue vendite ma probabilmente non è ciò che i fan più puristi si aspettavano dal brand.