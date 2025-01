Alfa Romeo, le tappe promettenti del marchio nel futuro prossimo

Quest’anno segnerà una nuova fase per il futuro di Alfa Romeo, che riparte con slancio dopo il lancio della Junior, la piccola SUV coupé. Il prossimo grande debutto, senza troppa attesa dal nuovo B-SUV sarà quello della nuova Alfa Romeo Stelvio, giunta alla sua seconda generazione.

L’atteso modello, appartenente al segmento dei SUV medi, si distinguerà per una lunghezza di circa 480 cm e per l’adozione della moderna piattaforma modulare STLA Large, che le permetterà di integrare anche una versione completamente elettrica.

La gamma della nuova Alfa Romeo Stelvio offrirà diverse opzioni di motorizzazione. Saranno probabilmente disponibili propulsori benzina, tra cui il 2.0 TB a quattro cilindri e il 3.0 TB a sei cilindri in linea, entrambi equipaggiati con la tecnologia Mild Hybrid a 48V, pensata per migliorare efficienza e prestazioni. È possibile che venga introdotta anche una variante Plug-In Hybrid, mentre il motore diesel 2.2 TD potrebbe rimanere in gamma, ma in una versione elettrificata.

Lo sguardo verso il futuro di Alfa Romeo è ambizioso. Nel 2026 sarà il turno della nuova generazione di Alfa Romeo Giulia, che promette un design rinnovato e un contenuto tecnologico all’avanguardia.

Il 2027 sarà invece un anno particolarmente ricco di novità: debutterà il Senior, un SUV di grandi dimensioni, affiancato dal ritorno della spider 4C. Nel 2028 arriveranno due modelli iconici: la berlina di lusso Montreal, lunga ben 510 cm, e la coupé GTV, ispirata nello stile alla leggendaria SZ.

Guardando ancora oltre, Alfa Romeo si prevede che per il 2029 possa arrivare la Alfetta, una compatta basata sulla piattaforma STLA Small, mentre nel 2030 farebbe il suo ritorno l’utilitaria MiTo, amata dai fan del marchio. La strategia così diversificata e ambiziosa del marchio, non fa che portare un grande nome come Alfa Romeo dove merita. Lì dove può e deve consolidare il suo ruolo di protagonista nel panorama automobilistico globale, fra tradizione, innovazione e prestazioni.