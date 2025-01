Alfa Romeo Junior, tutti i motivi dietro un possibile exploit nel 2025

L’Alfa Romeo Junior si sta affermando come uno dei B-SUV più interessanti e promettenti sul mercato. Tutto merito di una interessante combinazione di design raffinato e tecnologie all’avanguardia. Costruita sulla piattaforma CMP, questa vettura unisce la praticità di un crossover compatto con il fascino unico del design italiano. L’introduzione di versioni ibride e completamente elettriche rappresenta un passo decisivo verso la sostenibilità nella gamma del Biscione, consolidando la posizione di Alfa Romeo nel segmento dei SUV compatti.

Con opzioni che includono anche l’allestimento sportivo Veloce, la Junior ha tutte le carte in regola per attrarre un ampio pubblico, puntando a diventare una delle scelte preferite nella sua categoria. Il design della Junior è un’arma non da poco, con i fari a “C” rovesciata e lo scudetto centrale che incornicia il logo del Biscione.

Gli interni, poi, non sono da meno. Il cruscotto digitale da 10,25 pollici è affiancato da un display centrale delle stesse dimensioni crea un ambiente moderno e tecnologico, ideale per chi cerca stile e funzionalità.

Gli allestimenti nella gamma Junior vogliono accontentare una vasta domanda di mercato. La Standard rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un SUV compatto con dotazioni essenziali ma di qualità. Include cerchi in lega da 17 pollici, fari a LED e sensori di parcheggio posteriori, oltre a interni in tessuto confortevoli. La Speciale garantisce un’esperienza premium, dato che aggiunge cerchi in lega da 18 pollici, fari anteriori a matrice di LED e interni in similpelle. Funzionalità come la telecamera di retromarcia, l’accesso senza chiave e il portellone elettrico ne aumentano l’appeal per la guida quotidiana. A chiudere, la Veloce è per gli amanti della sportività, con un assetto ribassato, cerchi da 20 pollici, sedili in Alcantara e il differenziale autobloccante Torsen.

Un punto di forza della Junior è rappresentato dalle sue motorizzazioni. Il SUV compatto del Biscione è disponibile sia in versione mild hybrid sia completamente elettrica, in risposta alla crescente richiesta di auto più rispettose dell’ambiente. La piattaforma CMP consente inoltre un’ampia flessibilità, supportando sia la trazione anteriore sia quella integrale, la Q4.

Con un prezzo di partenza competitivo, stimato intorno ai 29.900 euro e ulteriori promozioni che potrebbero abbassarlo a circa 25.000 euro, la Junior si colloca in una fascia accessibile per un pubblico vasto. L’elemento del prezzo di vendita è anch’esso determinante per il successo del modello, pensato per lasciare il segno nel segmento.