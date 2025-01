Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sempre più vicine: ecco come saranno

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono sempre più vicine. La prima a debuttare sarà la seconda generazione del SUV di segmento D che vedremo già nei prossimi mesi. Le prime immagini potrebbero trapelare in primavera con la presentazione ufficiale che potrebbe avvenire a giugno. Per la nuova Giulia invece bisognerà aspettare la primavera del 2026.

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: manca sempre meno al loro arrivo, ecco cosa sappiamo fino ad ora su di loro

Al momento delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sappiamo che entrambe saranno prodotte su piattaforma STLA Large e che dunque abbandoneranno l’attuale Alfa Romeo Giorgio. Le due auto del Biscione avranno però una variante ad hoc della piattaforma di Stellantis che le differenzierà da tutte le altre auto del gruppo che utilizzeranno la stessa piattaforma. Ambedue saranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Cassino come del resto le attuali generazioni. In Entrambi i casi ci sarà un leggero aumento delle dimensioni e il loro design sarà abbastanza diverso dai modelli attuali. Si parla di auto con lo scudetto chiuso, i fari sottili, la targa centrale, la coda tronca e una firma luminosa a V al posteriore. Lo stile per entrambe le auto dunque sarà più “coupeggiante” rispetto ai modelli attuali.

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che in un primo momento dovevano essere solo elettriche al 100 per cento avranno anche qualche versione termica. Si tratterà di versioni ibride. Queste sicuramente saranno almeno una ma non si esclude che possano essere più di una. Probabile la presenza di una versione ibrida plug-in. Per quanto riguarda la top di gamma sarà ancora una volta la Quadrifoglio che sarà solo elettrica con potenze vicine ai mille cavalli con 800 km di autonomia e ricarica dal 20 all’80 per cento in 15 minuti circa.