Alfa Romeo: il modello che arriverà nel 2027 è la chiave del successo

Alfa Romeo nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con molte novità. Ne arriveranno praticamente quasi una ogni anno. Dopo il debutto di Junior nel 2024 si proseguirà nel 2025 con la nuova Stelvio che probabilmente sarà svelata in primavera anche se la presentazione ufficiale avverrà intorno a metà anno. Poi nel 2026 sarà la volta della nuova Giulia. Tuttavia sono in molti a pensare che il 2027 possa essere l’anno davvero chiave per il successo planetario del marchio che come sappiamo aspira a diventare il brand premium globale di Stellantis facendo bene anche in mercati al di fuori dell’Europa ed in particolare negli Stati Uniti.

Il grande SUV che vedremo nel 2027 sarà il modello chiave per il successo internazionale di Alfa Romeo

Proprio nel 2027 divrebbe arrivare un modello pensato appositamente per il raggiungimento di questo obiettivo. Stiamo parlando ovviamente del futuro grande SUV di segmento E che si collocherà al di sopra della nuova Stelvio nella gamma di modelli di Alfa Romeo con i suoi oltre 4,9 metri. Questo modello nonostante l’imponente stazza avrà un design molto sinuoso e aerodinamico come è possibile notare dal render del designer automobilistico Moraschini Designer che vi mostriamo qui sotto. La piattaforma sarà la stessa STLA Large delle nuove Stelvio e Giulia e anche il luogo di produzione sarà il medesimo e cioè Cassino. Questo nonostante le voci secondo cui questa vettura sarebbe anche potuta essere prodotta negli USA. Ovviamente bisogna anche vedere cosa intende fare il nuovo presidente Trump. In caso di dazi non è da escludere una doppia produzione in Italia e America.

Ad ogni modo questo sarà il grimaldello con il quale Alfa Romeo intende finalmente farsi largo nel mercato auto premium per eccellenza e cioè quello americano. Questo modello probabilmente non avrà lo stesso impatto in Europa ma nel nostro continente sono altre le auto sulle quali il marchio punterà. Ci riferiamo naturalmente a Junior, all’erede di Giulietta e alla nuova Stelvio in particolare.