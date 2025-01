Nuova Alfa Romeo Giulia: il Biscione si prepara ad un nuovo capitolo della sua storia

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà svelata nella primavera del 2026 circa un anno dopo il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio. Con questi due modelli la casa automobilistica del Biscione darà luogo ad un nuovo capitolo della sua storia che si spera entusiasmante e che in futuro prevede l’arrivo di numerosi altri modelli a cominciare da un SUV di grandi dimensioni che riporterà la casa milanese nel segmento E dopo molti anni e ad una erede per Giulietta che però si chiamerà in un altro modo per via delle diverse sembianze estetiche rispetto al modello ormai andato in pensione nel 2020.

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà completamente rinnovata rispetto all’attuale generazione. Cambierà lo stile, cambierà la meccanica e anche la tecnologia. Il tutto però nel completo rispetto di quella che è la tradizione e il DNA della casa automobilistica milanese. La nuova piattaforma STLA Large darà il via all’elettrificazione della gamma della futura Giulia che avrà numerose versioni elettriche in gamma compresa la Quadrifoglio da oltre mille cavalli di potenza.

Ci sarà anche una versione range extender con motore termico per ricaricare la batteria che dovrebbe di gran lunga superare i mille km di autonomia. Infine ci sarà spazio anche per almeno una versione termica, forse ibrida plug-in. Con quale motore al momento ancora non si sa. Girano tante voci in proposito ma non sappiamo quanto ci sia di reale in esse quindi preferiamo evitare di citare propulsori vari, cosa che potrebbe non avere molto senso.

La parte anteriore della nuova Alfa Romeo Giulia subirà un completo rinnovamento, presentando un design totalmente nuovo. Lo scudetto a forma di diamante diventerà l’elemento centrale del frontale, accompagnato dal logo che sarà collocato in una posizione più alta, precisamente sul cofano, seguendo lo stile già adottato sulla Junior. I fari anteriori a LED saranno progettati per richiamare il classico “trilobo” caratteristico di Alfa Romeo, reinterpretandolo con un tocco moderno.

Nella parte posteriore, spiccherà una firma luminosa dalla forma triangolare audace, integrata armoniosamente in una fascia scura che percorre l’intera larghezza del veicolo. Questo dettaglio distintivo, già intravisto in un recente video teaser, rappresenta una rivisitazione contemporanea del triangolo, simbolo iconico del marchio e della sua storia.

Innovazione e tecnologia si uniscono per migliorare l’esperienza di guida. La nuova Stelvio sarà equipaggiata con l’architettura avanzata STLA Brain, progettata per lavorare in sinergia con il cloud di Amazon. Questa piattaforma di ultima generazione offrirà agli utenti un’interfaccia intuitiva, insieme a un’esperienza di guida completamente personalizzata e costantemente connessa, ridefinendo il concetto di interattività a bordo.