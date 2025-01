Nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco quale potrebbe essere il motore scelto per la versione ibrida

Nuova Alfa Romeo Stelvio, che qui vi mostriamo in un celebre e recente render del designer automobilistico e creatore digitale Alessandro Capriotti, sarà la prossima grande novità per la casa automobilistica del Biscione. Questo modello dovrebbe mostrarsi già in primavera con le prime immagini senza veli anche se la presentazione vera e propria non dovrebbe avvenire prima di giugno con l’apertura degli ordini in autunno.

Ecco quale potrebbe essere il motore scelto per la nuova Alfa Romeo Stelvio ibrida

A proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio, di recente abbiamo avuto conferma dallo stesso numero uno della casa automobilistica milanese, l’amministratore delegato Santo Ficili, che questo modello oltre alle versioni elettriche che saranno la maggioranza nella sua gamma, avrà anche una o più versioni ibride. Queste però a quanto pare saranno lanciate in un secondo momento sul mercato con la versione elettrica che sarà la prima ad essere svelata e portata sul mercato.

Ovviamente la notizia che ci sarà almeno una nuova Alfa Romeo Stelvio termica ha suscitato grande entusiasmo tra i fan alfisti e la curiosità di sapere quale potrebbe essere il nuovo motore scelto per questa versione del modello. Iniziamo subito col dire che non si tratterà di una full hybrid una soluzione non particolarmente apprezzata in casa Stellantis. Si potrebbe trattare di un MHEV, ovvero un mild hybrid, che è un ibrido leggero, oppure, con maggiore probabilità, di un PHEV, cioè un plug-in hybrid, un ibrido con la spina che consente di ricaricare la batteria direttamente da una presa elettrica.

Tra le due opzioni, il motore plug-in hybrid è quello che riscuote maggiore interesse per le vetture di fascia premium, come nel caso di modelli iconici come la nuova Alfa Romeo Stelvio e la nuova Alfa Romeo Giulia. Di conseguenza, è altamente probabile che le prossime generazioni di Alfa Romeo adotteranno proprio questa tecnologia ibrida con la possibilità di ricaricare la batteria tramite la spina, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più attento all’efficienza energetica e alla sostenibilità.

Esaminiamo quindi i motori più probabili per la nuova alfa Romeo Stelvio termica. Tra questi non possiamo non menzionare il motore 1.6 da 195 cavalli che è già presente sulla nuova Peugeot 3008, disponibile in Italia dal mese di settembre, e sulla nuova Peugeot 5008, che sono i due SUV di maggiori dimensioni della gamma Peugeot.

Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Tonale PHEV, è dotata di un motore ibrido interessante da 1,3 litri che eroga una potenza di 280 cavalli. Tuttavia, è importante tenere d’occhio anche le versioni plug-in hybrid dei modelli Jeep, come la Compass, la Grand Cherokee e la Wrangler, che sono equipaggiate con motori 1.3 da 190 e 240 cavalli. Inoltre, si prevede che venga introdotto anche il motore 2.0 PHEV da 380 cavalli, una versione particolarmente attesa per le nuove Giulia e Stelvio, dato che si prevede una potenza significativa per questi modelli.

In aggiunta, c’è un motore 1.5 MHEV da 160 cavalli, anch’esso montato sulla Tonale, che potrebbe essere utilizzato per la versione entry level delle future vetture di Alfa Romeo. Non possiamo dimenticare anche il motore ibrido della Maserati Grecale, un 2.0 litri da 300 cavalli con tecnologia ibrida a 48 V, che rappresenta un’opzione interessante per il marchio Maserati, mirando a offrire un equilibrio tra prestazioni e efficienza energetica. Dunque sembra abbastanza scontato che sarà uno di questi motori ad esscere scelto per la nuova Alfa Romeo Stelvio.