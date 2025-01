Alfa Romeo: calano le vendite nel 2024, Junior ruba clienti a Tonale?

Alfa Romeo nel 2024 ha immatricolato un totale di 45.419 unità in tutto il mondo. Si tratta di un numero in calo rispetto al 2023 quando invece le vendite della casa automobilistica del Biscione in totale erano state 50.541. Questo nonoste l’avvento negli ultimi mesi dell’anno del SUV compatto Junior che non è riuscito però da solo a recuperare il terreno perso da Tonale che rispetto al 2023 ha immatricolato 7.900 unità in meno.

Rispetto al 2023 Alfa Romeo nel 2024 ha visto calare le sue immatricolazioni di oltre 5 mila unità

Qualcuno dunque ipotizza che il calo di Alfa Romeo Tonale possa essere stato in una piccola parte provocato dallo stesso Junior che potrebbe aver rubato qualche cliente anche se in realtà i due modelli fanno parte di due segmenti diversi, ma i fan del Biscione potrebbero effettivamente essere rimasti colpiti dal nuovo arrivato finendo per snobbare Tonale.

Le perdite registrate per Stelvio e Giulia risultano più contenute, anche se nel 2025 e 2026 è previsto l’arrivo delle loro versioni di nuova generazione, le prime create nell’era Stellantis. Curiosamente, molti clienti stanno acquistando i modelli attuali probabilmente per il timore di non poter più acquistare le stesse vetture con motori termici con l’arrivo delle nuove generazioni. Escludendo il caso della Junior, sembra evidente che Alfa Romeo stia affrontando una competizione sempre più agguerrita proveniente da marchi molto diversi tra loro.

Il 2025 potrebbe rappresentare un anno decisivo per il brand: la Junior entrerà a pieno regime di produzione e vendita, visto che il B-SUV è stato commercializzato solo in parte nel corso dell’anno precedente. Inoltre, sarà pronta al debutto la nuova generazione della Stelvio, una delle punte di diamante del marchio. Sarà interessante osservare come queste novità influiranno sul posizionamento del brand in un mercato sempre più competitivo.