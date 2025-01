Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è già ordinabile in Germania

È ora possibile ordinare in Germania la nuova Alfa Romeo Ibrida Q4 con trazione integrale elettrificata. La quarta variante di modello dello “Sport Urban Vehicle” italiano combina un motore turbo a benzina con due motori elettrici. La potenza del sistema è di 107 kW (145 CV). I prezzi della nuova Alfa Romeo Ibrida Q4 partono da 37.000 euro (prezzo di vendita consigliato dal produttore franco fabbrica).

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 combina un’efficiente tecnologia ibrida con la trazione integrale elettrificata

La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 ha una potenza di sistema di 107 kW (145 CV). Si tratta di un motore turbo benzina a geometria variabile, che da una cilindrata di 1,2 litri eroga 100 kW (136 CV) e di un sistema ibrido da 48 V con due motori elettrici da 21 kW ciascuno.

Il motore elettrico anteriore è integrato nel cambio a doppia frizione a sei marce e aziona l’asse anteriore insieme al motore turbo a benzina. La seconda unità elettrica sull’asse posteriore funziona in modo indipendente e senza collegamento meccanico con l’unità motrice sull’asse anteriore.

La trazione della nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 consente una distribuzione della coppia completamente variabile e quindi ottimale tra le quattro ruote. Il risultato è una trazione eccellente in tutte le condizioni stradali. Inoltre, il motore elettrico posteriore è dotato di un riduttore che aumenta la coppia fino a 1.900 Nm. Un’esclusiva dell’Ibrida Q4 è la sospensione indipendente multi-link per le ruote posteriori per garantire la trazione e ottimizzare ulteriormente il comportamento di guida. Ciò significa che l’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è perfettamente equipaggiata anche per le condizioni stradali più difficili e le condizioni atmosferiche più avverse.

Il sistema di trazione integrale Q4 si attiva automaticamente in base all’aderenza degli pneumatici e si disattiva a velocità più elevate. La sofisticata tecnologia di propulsione consente inoltre all’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 di coprire brevi distanze a basse velocità in modalità completamente elettrica. Lo speciale controllo della batteria di trazione (power looping) garantisce inoltre che la trazione integrale Q4 sia sempre disponibile anche quando la batteria è scarica. In questo caso, il motore a benzina genera in tempo reale l’elettricità necessaria per azionare le ruote posteriori.

Il programma di dinamica di guida DNA prevede quattro modalità nella nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4:

Q4 controlla la trazione con l’obiettivo di una trazione ottimale; questa modalità è consigliata per fondi stradali a bassa aderenza. Fino a 30 km/h la trazione integrale è permanente, fino a 90 km/h è possibile l’attivazione automatica se necessario.

DYNAMIC garantisce un’esperienza di guida particolarmente sportiva con le massime prestazioni utilizzando la trazione integrale in modalità boost fino a 40 km/h. NATURAL è l’ideale per una pedalata rilassata nella vita di tutti i giorni. Nell’intervallo di velocità da 0 a 90 km/h la trazione integrale si inserisce automaticamente, se necessario.

ADVANCED EFFICIENCY ottimizza i consumi adeguando di conseguenza l’erogazione di potenza dei motori e la risposta del pedale dell’acceleratore.

Analogamente alla modalità NATURAL, la trazione integrale si attiva automaticamente nella gamma da 0 a 90 km/h, se necessario. Inoltre, l’aria condizionata passa alla modalità Eco. La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 è attesa presso i concessionari tedeschi nell’aprile 2025.