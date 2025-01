Nuova Alfa Romeo Stelvio: la versione ibrida sarà disponibile solo nel 2026?

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà la prossima grande novità per la gamma del Biscione. Il suo arrivo è previsto nel corso della prima metà del 2025. Come abbiamo saputo dal CEO di Alfa Romeo Santo Ficili in occasione del Salone dell’auto di Bruxelles 2025, la vettura arriverà sul mercato sia in versione elettrica che ibrida. La versione a zero emissioni sarà la prima a debuttare e sarà disponibile già nel 2025. In proposito si prevede l’apertura degli ordini all’inizio del prossimo autunno anche se ovviamente per essere certi bisognerà aspettare conferme ufficiali da parte della casa milanese.

Bisognerà aspettare fino al 2026 molto probabilmente per la nuova Alfa Romeo Stelvio ibrida

Come abbiamo detto poc’anzi la nuova Alfa Romeo Stelvio avrà almeno una versione ibrida. Per la quale però bisognerà aspettare ancora come anticipato dallo stesso CEO Santo Ficili. Questo ha dichiarato che la versione ibrida la vedremo in un secondo momento. Considerato che l’apertura degli ordini per la versione elettrica avverrà tra la fine dell’estate e l’inizio del prossimo autunno è probabile che chi aspetta l’ibrida dovrà attendere un bel pò. Si ipotizza infatti che questa variante sarà disponibile per l’ordine non prima dell’inizio del 2026. Quindi ancora un anno di attesa per chi sperava di mettere le mani su questa auto.

In parole povere è probabile che la nuova Alfa Romeo Stelvio ibrida arriverà poco prima o addirittura in contemporanea con la nuova Alfa Romeo Giulia che come vi abbiamo detto in numerose occasioni farà il suo debutto nella primavera del 2026. Al momento non è ancora chiaro che motore monterà questa attesa versione della seconda generazione del SUV del Biscione. Ci sono al momento varie ipotesi ma non ci sentiamo di dire quale sia quella giusta dato il silenzio in proposito da parte di Alfa Romeo.

Di certo possiamo dire che la nuova Alfa Romeo Stelvio nascerà a Cassino e sarà prodotta su piattaforma STLA Large. Avrà dimensioni leggermente maggiori rispetto al modello attuale ed uno stile ancora più aerodinamico e sportivo con la coda tronca e il tetto spiovente come si evince da questo render del creatore digitale Alessandro Masera che vi mostriamo. Tra le altre caratteristiche estetiche fari affilati, targa centrale, scudetto chiuso e firma luminosa a V al posteriore. La versione Quadrifoglio che sarà solo elettrica avrà poco meno di 1000 cavalli di potenza.