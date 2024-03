Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: avranno una variante della STLA Large sviluppata ad hoc

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno due delle prossime novità del marchio milanese di Stellantis. Il loro arrivo è stato ufficialmente confermato nei giorni scorsi dal CEO Imparato rispettivamente per il 2025 e il 2026. Nelle scorse ore sono emersi nuovi dettagli a proposito di come saranno queste due auto che continueranno ad avere un ruolo molto importante nella crescita del brand premium di Stellantis a livello globale.

Una STLA Large modificata per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia

Innanziutto il CEO Imparato ha detto che le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia disporranno di una versione della piattaforma STLA Large che sarà sviluppata ad hoc per le esigenze delle due auto della casa automobilistica del Biscione che ovviamente non sono uguali a quelle di altri modelli del gruppo Stellantis che utilizzeranno la medesima piattaforma. In particolare ingegneri e tecnici dello storico marchio milanese si concentreranno su sospensioni e sterzo. Questo allo scopo di garantire che le due future auto siano all’altezza della fama di Alfa Romeo sia come piacere di guida che come prestazioni.

E’ stato inoltre confermato che le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia avranno dimensioni leggermente maggiori rispetto ai modelli attuali. Entrambe continueranno ad essere prodotte a Cassino e saranno dotate di tecnologia a 800 volt. Questo allo scopo di poter sfidare alla pari le auto di case automobilistiche del calibro di Porsche, Audi e Mercedes.

Le versioni top di gamma delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia disporranno di batterie fino 118 kWh con ricarica di 4,5 kWh al minuto e saranno capaci di accelerare da 0 a 100 km orari in circa 3 secondi. Infine come vi abbiamo già anticipato nei giorni scorsi le due auto saranno dotate di STLA Brain e STLA SmartCockpit che opereranno in sinergia garantendo servizi di altissimo livello per i clienti delle due auto della casa automobilistica milanese.