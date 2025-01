Ram Grand Caravan: il CEO Kuniskis vuole un furgone passeggeri

Le vendite di Ram hanno subito un drastico calo del 19% lo scorso anno, totalizzando 439.039 unità, ma il marchio potrebbe puntare su un inaspettato elemento di rilancio: un furgone passeggeri. Questa idea risulta sorprendente, considerando che Chrysler offre già modelli come la Pacifica e la Voyager. Nonostante ciò, la Pacifica ha registrato un calo delle vendite dell’11% nel 2023, raggiungendo 107.356 unità.

Tim Kuniskis vuole un nuovo furgone passeggeri per il marchio Ram

Sebbene queste cifre non rappresentino un boom, l’amministratore delegato di Ram, Tim Kuniskis, potrebbe ispirarsi al successo passato della Dodge Grand Caravan. Questo minivan, pur essendo meno celebre di modelli come la Charger, la Challenger e la Durango, è stato il veicolo più venduto della Dodge nel 2018 e nel 2019. Prima di essere dismessa nel 2020, la Grand Caravan registrava regolarmente oltre 120.000 unità vendute ogni anno.

Anche se l’epoca d’oro dei minivan sembra ormai conclusa, Kuniskis ha dichiarato ad Automotive News di desiderare un veicolo passeggeri per il marchio Ram. Al momento, la proposta più vicina a questa visione è rappresentata dal ProMaster, un furgone destinato principalmente a usi commerciali. Tuttavia, con un prezzo di partenza di 44.960 dollari e una configurazione base che include solo due posti, il ProMaster non risponde appieno alle esigenze del mercato passeggeri.

La possibilità di un nuovo furgone passeggeri potrebbe quindi rappresentare un’interessante opportunità per Ram, mirando a colmare una lacuna nella sua gamma e, potenzialmente, a intercettare una domanda non ancora soddisfatta, riportando il marchio in carreggiata.

Non si sa quando Ram potrebbe avere un furgone passeggeri, ma il marchio ha bisogno anche di un pick-up di medie dimensioni al più presto. Kuniskis ha accennato all’accessibilità economica, in quanto desidera più un modello più accessibile dell’attuale pickup 1500.