Chrysler Pacifica è stato il minivan più venduto nel 2024 negli USA

La Chrysler Pacifica ha riconquistato con successo il titolo di minivan più venduto negli Stati Uniti, consolidando ancora una volta la sua posizione dominante in un mercato altamente competitivo. Secondo i dati riportati nel report sulle vendite del quarto trimestre del 2024 di Stellantis, Chrysler ha venduto un totale di 107.356 unità della Pacifica lo scorso anno, confermando il suo ruolo di leader in questo segmento.

Negli USA nel 2024 Chrysler Pacifica si conferma il minivan più venduto

A ciò si aggiunge il rilancio della Chrysler Voyager, che ha contribuito con 12.033 unità vendute, dopo il suo ritorno sul mercato nel settembre 2024. In totale, il marchio ha immesso 119.389 minivan sul mercato nel 2024. Sebbene le vendite della Pacifica abbiano subito una flessione dell’11% rispetto all’anno precedente, il dominio di Chrysler nel segmento dei minivan resta indiscusso, dimostrando la forza e l’affermata presenza del marchio nel settore.

I minivan della Chrysler hanno superato la Honda Odyssey, che ha venduto 80.293 unità nel 2024, con un aumento del 7,4% rispetto all’anno precedente. Il family truck della Honda continua a fare affidamento esclusivamente su un motore V6, privo di trazione integrale (AWD) o opzioni ibride.

Toyota Sienna, un modello solo ibrido, ha visto le vendite aumentare del 12,8% nel 2024, assicurandosi il terzo posto. Con il suo efficiente motore a quattro cilindri in linea e la trazione integrale disponibile, la Sienna rimane una scelta popolare per gli acquirenti attenti al carburante. Kia Carnival ha completato il segmento con un record di 49.726 unità vendute, in aumento del 14% rispetto al 2023. Anche la sua variante ibrida ha fatto scalpore, offrendo un’impressionante economia di carburante a 33 miglia per gallone combinate, appena al di sotto dei 36 mpg della Sienna.

Il continuo successo della Chrysler Pacifica è dovuto principalmente alla sua straordinaria versatilità, che la rende una delle scelte più complete nel segmento dei minivan. È, infatti, l’unico minivan disponibile sul mercato che offre la possibilità di scegliere tra un motore ibrido plug-in (PHEV) e una trazione integrale (AWD), anche se non è possibile avere entrambe le opzioni insieme. Il modello base della Pacifica, con motore a benzina e trazione anteriore (FWD), ha un prezzo di partenza di $42.450, mentre la versione AWD inizia da $45.445.

Per coloro che cercano un veicolo ecologico, la Pacifica Hybrid offre un’autonomia completamente elettrica di circa 51 chilometri e una resa di 30 miglia per gallone (7,8 litri per 100 km) in modalità ibrida. Nonostante non offra la trazione integrale, le sue prestazioni ecologiche la rendono una scelta molto interessante. Sebbene la Pacifica continui a dominare il segmento, Chrysler deve comunque affrontare delle sfide, poiché le vendite complessive di minivan rimangono inferiori a quelle dei SUV più popolari, come il Toyota RAV4, che ha venduto 475.193 unità nel 2024. Tuttavia, il fatto che Chrysler riesca a mantenere la sua posizione in un segmento in continua contrazione evidenzia il suo impegno nel proporre veicoli pensati per le famiglie, con un mix di tecnologia avanzata e funzionalità pratiche.

Man mano che il mercato dei minivan continua a evolversi, Chrysler ha saputo mantenere la sua rilevanza grazie a un approccio che combina modelli più orientati al valore, come la Voyager, con opzioni più innovative e sostenibili, come la Pacifica Hybrid. Questo approccio diversificato garantisce alla casa automobilistica di rimanere una protagonista nel segmento dei minivan, seppur di nicchia.