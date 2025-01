Ram: il CEO Kuniskis spinge per colmare una lacuna nella gamma del brand

Tim Kuniskis, CEO di Ram, ha espresso chiaramente l’intenzione di colmare una lacuna nella gamma del marchio, puntando a introdurre un pick-up di medie dimensioni. Durante il Detroit Auto Show del 2025, Kuniskis ha mostrato grande entusiasmo per questo progetto, condividendo il suo desiderio di vedere finalmente un camion di queste dimensioni all’interno dell’offerta Ram. In un’intervista con Motor1, ha osservato l’evoluzione delle dinamiche di mercato, sottolineando come i veicoli stiano diventando sempre più costosi.

Secondo il CEO da quando il brand ha interrotto la produzione del Ram 1500 Classic è rimasta senza un’opzione più economica

Ha spiegato, scherzando: “Tutto è più caro. I pickup, per esempio, costano molto di più; il pane sale, ma devi pur mangiare, giusto? E quando i pickup aumentano di prezzo, le persone iniziano a cercare alternative”. Il CEO ha riconosciuto che, da quando Ram ha interrotto la produzione del Ram 1500 Classic, la casa automobilistica è rimasta senza un’opzione più economica. Kuniskis ha infine immaginato una soluzione ideale, suggerendo: “Non sarebbe fantastico avere un pick-up di medie dimensioni che risponda a queste esigenze?”.

È interessante notare che l’ex CEO di Ram Christine Feuell aveva precedentemente confermato che era in lavorazione un pick-up di medie dimensioni, accennando a un possibile design monoscocca basato sull’architettura STLA Large. Questo approccio potrebbe differenziare l’offerta di Ram in un segmento dominato dai concorrenti body-on-frame.

Mentre le voci su un Ram di medie dimensioni circolano da anni, incluso un accordo United Auto Workers (UAW) del 2023 che menziona la produzione presso lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere , i piani sono stati rimandati fino al 2028. Tuttavia, Stellantis ha già introdotto due pickup più piccoli in altri mercati: il Ram 1200 in Messico e il Ram Rampage in America Latina.

Mentre Ram cerca di competere con affermati player di medie dimensioni come Ford Ranger, Chevrolet Colorado e Toyota Tacoma in Nord America, l’entusiasmo di Kuniskis suggerisce che il marchio è seriamente intenzionato a entrare in questo segmento di mercato cruciale. Tuttavia, senza una tempistica concreta annunciata per un’offerta di medie dimensioni negli Stati Uniti, gli appassionati di pickup dovranno aspettare per vedere come le ambizioni di medie dimensioni di Ram si materializzeranno nel mercato interno.