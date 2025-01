Chrysler con la sua prossima auto proverà a dare fastidio a Tesla

Chrysler si trova a un punto cruciale della sua storia, con una gamma ridotta ai soli minivan Pacifica e Voyager. Questa offerta limitata solleva interrogativi sul futuro dell’azienda e sulla direzione che prenderà. Per fare chiarezza, Chris Feuell, CEO di Chrysler parlando con la stampa americana ha discusso le prossime mosse della sua azienda. “A giugno celebreremo il centenario della Chrysler”, ha dichiarato Feuell. “Sarà un’occasione per rendere omaggio alla nostra storia, alle origini dell’azienda e ai tanti veicoli innovativi e concept che abbiamo lanciato negli ultimi cento anni. Guarderemo anche al futuro, con nuovi prodotti che daranno forma ai prossimi cento anni”.

Tesla si deve realmente preoccupare del futuro crossover elettrico di Chrysler? Si secondo un’indagine di mercato

La gamma Chrysler, quindi, si amplierà, anche se con un ritmo relativamente lento. Il primo modello non sarà completamente nuovo, ma piuttosto un restyling della Pacifica, accompagnato dalla versione Pacifica FAV (Family Adventure Vehicle), pensata per le famiglie che amano la vita all’aria aperta e le avventure in natura. “Ciò che ci aspetta nel breve termine è una Pacifica rinnovata nel 2026, seguita da un nuovo crossover e da un terzo prodotto, ispirato al concept Halcyon”, ha concluso Feuell.

A proposito del futuro crossover che per il momento rimane top secret, secondo indagini di mercato effettuate dallo stesso brand mostrato in anteprima ad un gruppo di consumatori avrebbe già raggiunto risultati eccellenti nel gradimento dei consumatori, superando le principali concorrenti come Kia, Hyundai, Toyota e addirittura Tesla, che ha recentemente lanciato la nuova Model Y.

Le valutazioni interne al marchio indicano che il veicolo ha ricevuto un punteggio molto alto, classificandosi “numero uno con un ampio margine” rispetto ai modelli concorrenti, il che sta suscitando un grande interesse. Questo riscontro positivo è particolarmente intrigante, poiché potrebbe suggerire che la stessa tecnologia impiegata per questo crossover venga utilizzata anche nei veicoli di Stellantis in Europa, un aspetto che sta aumentando la curiosità riguardo al futuro del modello e delle sue possibili applicazioni nel mercato globale.