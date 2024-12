Fiat 500e: in Colorado è possibile averla per soli 62 dollari al mese senza anticipo

Fiat 500e sta incontrando non poche difficoltà negli USA e dunque alcuni concessionari la stanno proponendo con offerte interessanti. E’ questo il caso del concessionario Larry H. Miller Chrysler Dodge Ram Fiat di Denver in Colorado che sta attualmente offrendo una promozione di leasing senza pagamento mensile sulla Fiat 500e del 2024. Questo leasing, della durata di 27 mesi, non richiede alcun pagamento iniziale.

Tuttavia, alla consegna dell’auto, sarà necessario versare una somma di $ 1.297,68 per coprire le tasse applicabili. Inoltre, al termine del contratto di leasing, è prevista una commissione di smaltimento pari a $ 395. Sommando entrambe le cifre, il totale da versare sarà di $ 1.692,68, che si traduce in una spesa media mensile di $ 62,66.

In Colorado Fiat 500e protagonista di una promozione molto interessante da parte di un concessionario locale

È importante considerare che questa offerta di leasing è limitata a un massimo di 10.000 miglia all’anno. Se si supera tale limite, il costo aggiuntivo sarà di 30 centesimi per ogni miglio in eccesso. Infine, se si decide di acquistare la Fiat 500e al termine del leasing, è previsto un pagamento finale di $ 17.388,45 per la vettura. Ad ogni modo si tratta di un prezzo davvero basso per il mercato auto degli Stati Uniti.

Non è un segreto che la Fiat 500e abbia avuto difficoltà a decollare sul mercato, e in particolare negli Stati Uniti, dove il marchio ha incontrato notevoli ostacoli nella vendita del modello. Nonostante il lancio di varie edizioni speciali nel paese, la 500e non ha trovato un ampio pubblico e le vendite sono rimaste sotto le aspettative. In effetti, Fiat ha dovuto sospendere ripetutamente la produzione di veicoli elettrici in Italia, e, solo recentemente, ha deciso di estendere ulteriormente la pausa, con la produzione che non riprenderà prima del 20 gennaio 2025.

Nonostante queste difficoltà, Fiat 500e potrebbe rappresentare una scelta interessante per chi vive in Colorado, in particolare ora che le condizioni di leasing sono molto vantaggiose. Ogni esemplare standard è dotato di una batteria da 42 kWh che alimenta un motore da 118 cavalli e 219 Nm di coppia, il che consente all’auto di raggiungere un’autonomia di circa 240 km con una singola carica, rendendola un’opzione economica e praticabile per la guida urbana.