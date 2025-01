Fiat Grande Panda: la vettura da oggi protagonista di un lungo roadshow in Portogallo

Ora ordinabile in Portogallo, la nuova Fiat Grande Panda si prepara a mostrarsi, in anteprima in quel paese, attraverso un lungo Roadshow che durerà circa due mesi e mezzo, visitando i concessionari del marchio FIAT in Portogallo.

Il Roadshow dedicato alla nuova Fiat Grande Panda girerà il Portogallo da nord a sud, da questo venerdì fino alla fine di marzo

Il viaggio di questo modello dallo stile audace inizierà presso gli stabilimenti Stellantis &You di Amadora, questo venerdì e sabato (17 e 18 gennaio), per poi dirigersi a Coimbra, per essere esposto al MCoutinho Centro, martedì e mercoledì (21 e 22). ). Da lì ad Aveiro il passo è breve e sarà proprio allo stand Corvauto che il nuovo modello mostrerà le sue capacità ai clienti della regione, il 24 e 25 di questo mese. Gennaio si chiuderà all’Auto Reno, a Viana do Castelo, in mostra martedì e mercoledì (28 e 29) e poi a Maia, presso gli stabilimenti Cardan (31 gennaio e 1 febbraio) dove si potrà vedere il modello simbolo del futuro del marchio FIAT, attraverso il suo design innovativo e audace, soluzioni intelligenti di spazio, una personalità moderna e vivace e sorprendenti contenuti tecnologici.

Sarà sempre a Cardan, ma ora a Braga, che il nuovo modello 100 per cento elettrico, con 320 km di autonomia, sarà poi esposto, il 4 e 5 febbraio. Fiat Grande Panda si sposterà poi al CAM, a Porto (7 e 8 febbraio), e poi all’Auto Reno, a Paços de Ferreira (11 e 12), e al MCoutinho Douro, a Vila Real (14 e 15). Senza mai fermarsi in questo lungo viaggio, la nuova Fiat Grande Panda sarà a Vila Nova de Gaia il 18 e 19, presso la concessionaria BJC, mettendo in mostra i suoi cinque comodi posti, con spazio per le spalle tra i migliori del segmento, o il motore, prima di fare una seconda visita nella regione di Braga, presentandosi allo stand Stock-Car (21 e 22).

Seguiranno le concessioni di Filinto Mota, a Matosinhos, dal 25 al 26 febbraio, in direzione sud, a Mafra, dove saranno il 28 febbraio e il 1 marzo presso la concessione di Carlos Simões. Toccherà poi a Soveco avere l’onore di presentare ai propri clienti a Viseu, il 4 e 5 marzo, l’ultima novità delle proposte Fiat.

Poi, l’inedito modello di Fiat, compatto e spazioso, 4 metri di larghezza per un’ottima manovrabilità, tornerà a Lisbona, per il tour della capitale e dintorni, in un viaggio che avrà inizio il 7 e 8 marzo presso gli stabilimenti di MCoutinho Lisboa, a Loures. Farà poi una deviazione a Leiria, alla LPM (11 e 12 marzo), prima di dirigersi allo stand di Santogal, a Cascais (14 e 15 marzo). Seguono due visite a Faro, sfruttando i 361 litri di spazio per valigie e bagagli, prima a Motorpor (18 e 19) e poi a MSCar (21 e 22), per poi tornare a Lisbona, più precisamente a Torres Vedras, esponendo le proprie qualità alla GDA, il 25 e 26 marzo, concludendo ad Almada questo Roadshow della Nuova Fiat Grande Panda, presso le strutture SGS, il 28 e 29 marzo.

Dotata di una batteria da 44 kWh e di un motore elettrico da 83 kW (113 CV), la Grande Panda elettrica offre 320 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP, rendendola il veicolo perfetto per l’uso urbano quotidiano e per le fughe del fine settimana. Fiat Grande Panda offre una velocità massima di 132 km/h e un’accelerazione 0-50 km/h in 4,2 secondi (0-100 km/h in 11 secondi), con un consumo energetico di 17,4 kWh/100 km.

Una delle soluzioni più innovative di questa nuova vettura del segmento B è il cavo di ricarica retrattile che rende l’esperienza di ricarica più semplice e “ordinata” che mai, grazie alla sua facilità d’uso. Il cavo retrattile ha un apposito alloggiamento sotto il cofano, senza perdere spazio utile nel bagagliaio. Questa soluzione punta tutto sulla comodità, poiché è facile da maneggiare ed evita lo sporco tipico dei cavi tradizionali. La Big Panda può essere portato a casa o in viaggio.

Il nuovo modello globale di Fiat è dotato di cavo AC retrattile integrato per la ricarica fino a 7 kW, un processo che richiede 4 ore e 20 minuti (dal 20% all’80%). In alternativa è disponibile un cavo AC con potenza massima di 11 kW, che riduce il tempo di ricarica a 2 ore e 50 minuti, nonché un cavo DC per caricare fino a 100 kW in soli 27 minuti.

Il modello compatto per il segmento B – lungo 3,99 metri, con interni curati con una capienza di cinque persone e un design elegante ispirato all’iconica Fiat Panda degli anni Ottanta – è disponibile in due versioni: la top le esclusive Grande Panda “La Prima” e Grande Panda (RED), disponibili a partire da 23.550 euro. Va aggiunto che la nuova Fiat Grande Panda sarà disponibile in data da destinarsi anche in versione ibrida.